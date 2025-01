Surowe kary dla uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych w Radomiu Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Radomscy policjanci aktywnie walczą z nieodpowiedzialnymi kierowcami, skupiając się na bezpieczeństwie ruchu drogowego. W sierpniu 2024, z użyciem nowoczesnej technologii jak ICam Mobile, zarejestrowano nielegalne wyścigi na ulicy Fołtyn w Radomiu. W wyniku tych działań policjanci, na kierowców biorących udział w trym nielegalnym procederze, nałożyli wysokie mandaty karne oraz sporządzili wnioski do sądu o ukaranie. Kilku kierowców straciło również prawo jazdy.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z priorytetów działań Policji i w związku tym za każdym razem, gdy tylko pojawi się informacja o zagrożeniu, podejmowane są niezwłocznie działania. Alkohol, brawura i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów oraz brak szacunku dla innych uczestników ruchu, a także organizowanie nielegalnych wyścigów to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Radomscy policjanci regularnie prowadzą działania wymierzone przeciwko nieodpowiedzialnym kierowcom stwarzającym zagrożenie w ruchu drogowym. Mają one na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. Policjanci reagują na każde zgłoszenie, a także sami podejmują interwencje wszędzie tam, gdzie według ich ustaleń dochodzi do niebezpiecznych zachowań na drodze.

Do walki z kierowcami, którzy nie przestrzegają przepisów, kierowani są między innymi policjanci wchodzący w skład grupy Speed, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w video rejestratory. Funkcjonariusze wykorzystują również sonometr, dzięki któremu z ruchu są eliminowane pojazdy przekraczające dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez ich układy wydechowe. Dla większej skuteczności mundurowi wykorzystują w działaniach także bezzałogowy statek powietrzny, dzięki któremu z wysokości mogą dokładnie przyjrzeć się ryzykownym zachowaniom na drodze. Ale to nie wszystko. Policjanci korzystają również z urządzenia ICam Mobile, który umożliwia monitoring ruchu drogowego w dowolnym miejscu, co umożliwia skuteczne rejestrowanie niebezpiecznych wykroczeń.

Właśnie to urządzenie było wykorzystane między innymi podczas działań pod koniec sierpnia 2024 roku, które przeprowadzono na ulicach miasta. Zarejestrowano dzięki niemu nielegalne zgromadzenia i nielegalne wyścigi na ulicy Fołtyn w Radomiu. W działaniach tych wzięli udział mazowieccy i radomscy policjanci. W toku przeprowadzonych czynności ujawniono 14 kierujących pojazdami, którzy brali udział w wyścigach i na chwilę obecną sporządzono 9 wniosków o ukaranie do sądu oraz nałożono 4 mandaty karne. Policjanci zatrzymali tym kierowcom prawa jazdy. W kolejnych tygodniach kierujący otrzymali prawomocne wyroki sądowe w tej sprawie, w kilku przypadkach zakończone orzeczonymi sądowymi zakazami kierowania pojazdami na czas 6 i 8 miesięcy lub nawet 2 lat. Część spraw jeszcze czeka na rozpoznanie przez sąd.

Kierowcy, którzy brali udział w tych wyścigach to osoby w wieku od 20 do 40 lat. Funkcjonariusze ukarali również 4 osoby wysokimi mandatami karnymi w kwocie do 8 000 złotych za niewskazanie uprawnionemu organowi osoby, której powierzyli pojazd do kierowania w tym czasie. Wobec kilku kierowców, którzy zdecydowali się wziąć udział w nielegalnych wyścigach, policjanci wnioskowali również o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami.

Kierujący, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów, muszą liczyć się z konsekwencjami. Tego typu działania będą kontynuowane w przyszłości, gdyż nie ma zgody na łamanie prawa i narażanie życia oraz zdrowia innych.

Przypominamy, że droga publiczna nie jest torem wyścigowym, ponieważ wiąże się to ze stwarzaniem zagrożenia bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu.

Justyna Jaśkiewicz KMP Radom/MS

