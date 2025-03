Kontrterroryści zorganizowali kurs samoobrony dla pracownic komendy Powrót Drukuj Będzie pot, walka, ale też satysfakcja i większe poczucie bezpieczeństwa. Tak można zapowiedzieć bezpłatny kurs samoobrony dla pracownic KWP zs. w Radomiu zorganizowany z okazji Dnia Kobiet przez policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Kursantki nauczą się nie tylko, jak szybko reagować, ale też prawidłowo oceniać zagrożenie, bronić się adekwatnie do ataku oraz kontrolować swoje emocje.

Rok 2025 to szczególny czas dla Polskiej Policji, ponieważ obchodzimy 100-lecie obecności kobiet w policyjnych szeregach. To ważna rocznica, która przypomina o wkładzie funkcjonariuszek w budowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przestrzeni całego stulecia.

„Chcieliśmy podarować coś więcej niż kwiaty - coś, co realnie wpłynie na poczucie pewności siebie i bezpieczeństwo naszych koleżanek” - mówią organizatorzy. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych kontrterrorystów to nie tylko okazja do nauki, ale też wspólnej pracy nad sobą w atmosferze wsparcia i motywacji. „To nasz sposób, by powiedzieć: jesteście dla nas ważne” - dodają policjanci. Kurs „Kobieta bezpieczna” to dowód, że docenienie może przybrać formę praktycznej i inspirującej inicjatywy.

Sytuacje zagrożenia, w jakich mogą znaleźć się potencjalne ofiary, występują przeważnie w miejscach, w których najmniej się tego spodziewają. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i gdzie mogą one wystąpić. Aby temu zapobiec i nauczyć uczestniczki kursu przewidywania realnej oceny zagrożeń oraz prawidłowych zachowań w przypadku ich wystąpienia, prowadzący zajęcia postarają się w czasie kursu stworzyć jak najbardziej realne warunki.

Kurs to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale też wyzwanie pełne emocji. Będzie ogromy wysiłek ale przede wszystkim satysfakcja płynąca z nowych umiejętności. Pod okiem doświadczonych kontrterrorystów kursantki nauczą się, jak szybko reagować na zagrożenie, prawidłowo oceniać sytuacje niebezpieczne, stosować techniki obronne adekwatne do ataku oraz kontrolować swoje emocje w stresujących momentach. Pracownice KWP zs. w Radomiu będą także mogły zapoznać się z elementami pierwszej pomocy.

Dzisiaj (7.03) pierwszego dnia kursu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał uczestniczki i życzył im owocnych zajęć oraz sukcesów w nauce technik samoobrony.

Kurs „Kobieta bezpieczna” jest skierowany do pracownic KWP zs. w Radomiu i potrwa przez najbliższe tygodnie. To wyjątkowa inicjatywa, która łączy elementy treningu fizycznego z budowaniem pewności siebie i świadomości własnego bezpieczeństwa.

Życzymy wszystkim uczestniczkom wiele wytrwałości.

Zespół Prasowy KWP/SPKP