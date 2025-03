Zlikwidowana fabryka narkotyków, w akcji policyjny śmigłowiec Powrót Drukuj Zlikwidowana linia produkcyjna narkotyków, zabezpieczone co najmniej 8,5 kg klofedronu w fazie krystalizacji, to efekt spektakularnych działań przeprowadzonych na terenie gminy Czernice Borowe. Zatrzymano 5 mężczyzn odpowiedzialnych za ten przestępczy proceder. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania i likwidowane kolejne miejsca, gdzie mogą znajdować się narkotyki.

W minionym tygodniu (20.03) funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu przy wsparciu policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs. w Radomiu oraz śmigłowca policyjnego Black Hawk z Komendy Głównej Policji przeprowadzili spektakularną akcję na terenie gminy Czernice Borowe pow. przasnyski. Dzięki właściwemu rozpoznaniu i skutecznej realizacji policjanci rozbili grupę zajmującą się nielegalną produkcją substancji psychotropowych- 3CMC tzw. klofedronu.

Na trop nielegalnej działalności policjanci wpadli dzięki wnikliwej analizie środowiska przestępczego i szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym. Ze względu na odległe położenie i trudny teren, do akcji skierowano policyjny śmigłowiec Black Hawk, który zapewnił wsparcie z powietrza oraz zabezpieczenie terenu przed ucieczką sprawców.

Podczas interwencji funkcjonariusze wkroczyli do budynku, gdzie prowadzona była produkcja nielegalnych substancji. Na miejscu znajdowało się 4 mężczyzn, którzy na widok policji próbowali uciec, jednak dzięki wsparciu śmigłowca oraz sprawnej akcji kontrterrorystów wszyscy mężczyźni w wieku 28, 30, 36 i 44 lat zostali zatrzymani.

W budynku funkcjonariusze odkryli linię produkcyjną służącą do wytwarzania narkotyków. Zabezpieczyli znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci 3CMC w fazie krystalizacji o wadze co najmniej 8,5 kilograma oraz prekursory chemiczne służące do syntezy narkotyku.

Następnego dnia (21.03), na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który mógł pełnić kluczową rolę w organizacji nielegalnej produkcji narkotyków.

Skutecznie przeprowadzone zatrzymania i zgromadzone przez funkcjonariuszy dowody pozwoliły na przedstawienie 5 sprawcom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji środków odurzających na dużą skalę. Dysponując takimi materiałami Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu, wystąpiła do miejscowego sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tych wniosków i wszystkich 5 mężczyzn aresztował na 3 miesiące. Zatrzymanym, w zależności od ich roli w procederze, grozić może kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Przeprowadzone działania to ogromny sukces służb w walce z narkobiznesem. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

asp. Ilona Cichocka KPP Przasnysz