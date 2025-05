Uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy mazowieckiej Policji

W dzisiejszej (5.05) uroczystości oprócz szefa mazowieckich policjantów udział wzięli m.in.: II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jerzy Sztuc, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego mł. insp. Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Anna Kwasiborska, kapelan mazowieckiej Policji ks. Jarosław Rożek, a także kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji i mazowieckiego garnizonu. Obecni byli również członkowie rodzin i bliscy nowych funkcjonariuszy, dla których ten dzień stanowił wyjątkowe wydarzenie. Ceremonię poprowadził podkom. Daniel Motyl z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Podczas uroczystości wyróżniono również sierż. szt. Konrada Klimowicza, dzielnicowego z Komisariatu Policji w Pionkach, który w czasie wolnym od służby dwukrotnie uratował tonące dzieci. O tym pisaliśmy tutaj. Jego bohaterska postawa, szybki refleks i gotowość do działania zostały nagrodzone podziękowaniem wręczonym przez Komendanta Wojewódzkiego. „Pomagamy i chronimy – to nie tylko motto, ale odruch serca, który cechuje prawdziwego policjanta” – podkreślono podczas ceremonii.

Ślubowanie, złożone w obliczu Godła Państwowego, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji, było symbolicznym początkiem służby nowych policjantów. Komendant Wojewódzki nadinsp. Waldemar Wołowiec, witając funkcjonariuszy w szeregach Policji, podkreślił znaczenie ich decyzji o wstąpieniu do formacji, której misją jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego:

II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek zwrócił się do nowych policjantów słowami:

„Akt ślubowania to nie tylko formalność to taki symboliczny moment wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za innych, za ład i porządek. To z pewnością odważna decyzja, bo w ogóle służba w Policji to praca dla ludzi odważnych, gotowych do stania na straży przepisów polskiego prawa i ładu publicznego. I tej decyzji, tej odwagi chce wam dzisiaj pogratulować i za nią podziękować.”