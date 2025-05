Nowi policjanci dołączyli do mazowieckiego garnizonu

Dzisiaj (29.05) mazowiecki garnizon policji powiększył się o 40 funkcjonariuszy, z których jeden zdecydował się na powrót do służby. W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 39 nowo przyjętych policjantów, w tym 7 kobiet.

W uroczystość wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. Wśród zgromadzonych znaleźli się także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Jerzy Sztuc, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Paweł Herbuś, Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego Kamila Kuleska, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego asp. sztab. Tomasz Stopa, Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w Warszawie Anna Kwasiborska, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. mazowieckiego kom. Radosław Szymański, kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek oraz przedstawiciele kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji i mazowieckiego garnizonu.

Nowi funkcjonariusze, po ukończeniu przeszkolenia podstawowego, rozpoczną służbę w 12 jednostkach powiatowych i miejskich Policji, Oddziałach Prewencji w Radomiu i Płocku oraz w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Waldemar Wołowiec zwrócił się do ślubujących i ich rodzin słowami:

Dzisiaj jest nie tylko Wasze święto. To jest święto całej naszej Komendy Wojewódzkiej Policy(…) Pamiętajcie, że służba w Policji to nie tylko Mazowsze, ale to służba na terenie całego kraju i służba też poza granicami kraju(…) Drodzy rodzice, ja bardzo dziękuję za wychowanie tych młodych ludzi w duchu szeroko pojętego patriotyzmu, ale w duchu też pomagania innym osobom, w duchu patrzenia na dobro, na praworządność, bo to jest bardzo ważne. Bez waszego wsparcia na pewno tych osób tutaj by nie było.