Bezpieczeństwo na hulajnogach elektrycznych – przestrzeganie przepisów to nie wybór, lecz obowiązek Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Hulajnogi elektryczne stały się popularnym środkiem transportu w miastach – są szybkie, wygodne i ekologiczne. Jednak ich niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych zagrożeń na drogach. Przypominają o tym policjanci ruchu drogowego.

W ostatnim czasie policjanci radomskiej drogówki podczas pomiaru prędkości na jednej z ulic Radomia zatrzymali 15-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną z prędkością 57 km/h. To aż o 37 km/h więcej niż dopuszczają przepisy – zgodnie z obowiązującym prawem maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h.

Jak się okazało, to nie jedyne przewinienie młodego użytkownika. Nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną – czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM. Dodatkowo pojazd, którym się poruszał, nie spełniał wymogów technicznych – nie był wyposażony w ogranicznik prędkości, co stanowi poważne naruszenie przepisów. Co więcej, chłopiec poruszał się jezdnią, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h – a zgodnie z przepisami, użytkownik hulajnogi elektrycznej może poruszać się jezdnią wyłącznie wtedy, gdy: nie ma wyznaczonego pasa ruchu dla rowerów ani drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi nie przekracza 30 km/h. W tym przypadku żaden z tych warunków nie był spełniony.

W związku z popełnionymi wykroczeniami wobec 15-latka policjanci skierowali wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Przepisy są po to, by chronić!

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością.

Zgodnie z przepisami:

Hulajnogą elektryczną mogą kierować osoby, które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h.

Hulajnoga musi być sprawna technicznie i wyposażona w odpowiednie elementy bezpieczeństwa, w tym ogranicznik prędkości.

Jezdnią można poruszać się hulajnogą elektryczną tylko wtedy, gdy nie ma drogi dla rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na danym odcinku nie przekracza 30 km/h.

W przypadku, gdy nie ma pasa dla rowerów lub drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 30 km/h, można poruszać się hulajnogą elektryczną po chodniku, jednak należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Niestosowanie się do tych zasad może skutkować nie tylko mandatem, ale przede wszystkim zagrożeniem dla zdrowia i życia – zarówno użytkownika hulajnogi, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne.

Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność. Hulajnoga elektryczna może być świetnym środkiem transportu – pod warunkiem że korzystamy z niej zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/MS

Film: WRD KWP zs. w Radomiu