Dwa groźne wypadki z udziałem rowerzystów – apelujemy o ostrożność Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj W środę (23.07) na ulicach Siedlec doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, w których obrażenia odniosło 4-letnie dziecko oraz dorosły mężczyzna. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Policja apeluje o ostrożność i przypomina zasady bezpiecznego poruszania się po drogach zarówno pieszym, rowerzystom, jak i kierującym pojazdami.

Potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych

Do pierwszego zdarzenia doszło na ul. Broniewskiego. Kierujący busem marki Mercedes, 65-letni mieszkaniec Siedlec, zjeżdżając z ronda, nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił 4-letnie dziecko poruszające się na rowerze po oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziecko było pod opieką matki, która jechała przed nim.

W wyniku potrącenia chłopiec doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Kierujący był trzeźwy.

W związku z tym przypominamy:

Przejście dla pieszych nie jest przejazdem dla rowerów. Rowerzysta chcąc pokonać przejście dla pieszych, ma obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę.

Dziecko do 10. roku życia poruszające się rowerem traktowane jest przez prawo jako pieszy, dlatego musi znajdować się pod szczególną opieką dorosłego, zwłaszcza w pobliżu ruchliwych skrzyżowań i przejść.

Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci prawidłowych zasad poruszania się po drogach i przejściach dla pieszych, by dziecko miało dobre nawyki. Bądźmy dla niego wzorem do naśladowania i dobrym przykładem.

Całe zdarzenie zarejestrował monitoring miejski, który pokazuje jak kobieta popełnia wykroczenie i przejeżdża rowerem przez oznakowanie przejście dla pieszych, w związku z czym wobec kobiety został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Zderzenie z rowerzystą na ul. Wesołej

Drugie zdarzenie miało miejsce na ul. Wesołej. 53-letni kierujący pojazdem marki opel, mieszkaniec gminy Skórzec, nie ustąpił pierwszeństwa 31-letniemu rowerzyście poruszającemu się po wyznaczonej drodze dla rowerów. W wyniku nieustąpienia pierwszeństwa rowerzysta uderzył w bok pojazdu i z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

W tym przypadku przypominamy:

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu dla rowerów lub drogi dla rowerów, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który znajduje się na tym przejeździe lub się do niego zbliża.

Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy rowerzysta nadjeżdża z prawej, czy lewej strony.

Apelujemy o ostrożność i wzajemny szacunek

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, tacy jak piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na poważne obrażenia w razie wypadku. Każdy uczestnik ruchu powinien pamiętać o przestrzeganiu przepisów, ale także o wzajemnym zrozumieniu i przewidywaniu sytuacji drogowej.

Rowerzyści: zwracajcie uwagę na oznakowanie - nie każde przejście piesze oznacza możliwość przejazdu rowerem. Zachowujcie ostrożność i zsiadajcie z roweru tam, gdzie wymaga tego prawo.

Opiekunowie dzieci: przypominamy, że dzieci do lat 10 traktowane są jako piesi i muszą znajdować się pod nieustanną kontrolą dorosłych, szczególnie w miejscach newralgicznych jak przejścia i skrzyżowania.

Kierowcy: zachowujcie ostrożność przy przejazdach rowerowych i w rejonach przejść dla pieszych, nawet chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg apelujemy: zachowujmy ostrożność, przestrzegajmy przepisów i dbajmy o siebie nawzajem.

kom. Ewelina Radomyska