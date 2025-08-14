Przedstawił się jako funkcjonariusz policji… Płocczanka nie dała się oszukać Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze płockiej komendy zostali zaalarmowani o próbach oszustw „na policjanta” . Mieszkanka Płocka nie dała się nabrać. Kobieta opowiada swoją historię by ostrzec innych. Policjanci apelują o czujność i rozwagę.

Kilka dni temu do mieszkanki Płocka zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz miejscowej policji. Rozmówca poinformował, że policja rozpracowuje groźną grupę przestępczą, a na konto kobiety zostanie zaciągnięty kredyt. Kiedy mieszkanka Płocka chciała potwierdzić obecność funkcjonariusza na płockiej komendzie, ten próbował ją zastraszyć:

„żądał ode mnie żebym nie mówila o naszej rozmowie osobom trzecim, straszył mnie karą pieniężną oraz więzieniem” – relacjonuje płocczanka

Na szczęście kobieta nie dała się nabrać. Po zakończeniu rozmowy udała się do płockiej jednostki, gdzie jej podejrzenia się potwierdziły:

„Okazało się, że taki Pan w ogóle nie istnieje”- dodaje kobieta.

Pani Joanna Sokołowska opowiedziała nam swoją historię, by ustrzec innych.

Film Pani Joanna Sokołowska Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Pani Joanna Sokołowska (format mp4 - rozmiar 42.06 MB)

APELUJEMY i OSTRZEGAMY !!!!



Prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli dzwoni do nas osoba, która podając się za policjanta żąda od nas pieniędzy na jakikolwiek cel - pamiętajmy, że jest to OSZUST. Każdy taki telefon powinien wzbudzić czujność!

W każdym przypadku odebrania takiej informacji telefonicznej należy natychmiast się rozłączyć i powiadomić policję.



Pamiętajmy!!!

Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, czy też przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,

Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość , co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za policjanta czy pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Natychmiast zgłaszajmy takie sytuacje policji, konsultujmy się z rodziną,

Pod żadnym pozorem nie przekazujmy nikomu pieniędzy. Pamiętajmy, żeby nie dać się również namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu czy we wskazanym przez oszusta ,

Nie udostępniajmy haseł czy danych do naszych kont bankowych żadnej osobie, której tożsamości nie jesteśmy pewni.

Pamiętajmy, że oszuści do doskonali manipulanci, którzy wywierają presję na pokrzywdzonych po to aby wyłudzić pieniądze.

Policjanci apelują: