Przedstawił się jako funkcjonariusz policji… Płocczanka nie dała się oszukać
Funkcjonariusze płockiej komendy zostali zaalarmowani o próbach oszustw „na policjanta” . Mieszkanka Płocka nie dała się nabrać. Kobieta opowiada swoją historię by ostrzec innych. Policjanci apelują o czujność i rozwagę.
Kilka dni temu do mieszkanki Płocka zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz miejscowej policji. Rozmówca poinformował, że policja rozpracowuje groźną grupę przestępczą, a na konto kobiety zostanie zaciągnięty kredyt. Kiedy mieszkanka Płocka chciała potwierdzić obecność funkcjonariusza na płockiej komendzie, ten próbował ją zastraszyć:
„żądał ode mnie żebym nie mówila o naszej rozmowie osobom trzecim, straszył mnie karą pieniężną oraz więzieniem” – relacjonuje płocczanka
Na szczęście kobieta nie dała się nabrać. Po zakończeniu rozmowy udała się do płockiej jednostki, gdzie jej podejrzenia się potwierdziły:
„Okazało się, że taki Pan w ogóle nie istnieje”- dodaje kobieta.
Pani Joanna Sokołowska opowiedziała nam swoją historię, by ustrzec innych.
APELUJEMY i OSTRZEGAMY !!!!
Prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli dzwoni do nas osoba, która podając się za policjanta żąda od nas pieniędzy na jakikolwiek cel - pamiętajmy, że jest to OSZUST. Każdy taki telefon powinien wzbudzić czujność!
W każdym przypadku odebrania takiej informacji telefonicznej należy natychmiast się rozłączyć i powiadomić policję.
Pamiętajmy!!!
- Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, czy też przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,
- Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość , co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za policjanta czy pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Natychmiast zgłaszajmy takie sytuacje policji, konsultujmy się z rodziną,
- Pod żadnym pozorem nie przekazujmy nikomu pieniędzy. Pamiętajmy, żeby nie dać się również namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu czy we wskazanym przez oszusta ,
- Nie udostępniajmy haseł czy danych do naszych kont bankowych żadnej osobie, której tożsamości nie jesteśmy pewni.
- Pamiętajmy, że oszuści do doskonali manipulanci, którzy wywierają presję na pokrzywdzonych po to aby wyłudzić pieniądze.
Policjanci apelują:
- Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych!
- Nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności!
- Nie ufaj nieznanym rozmówcom!
- Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom!
- Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy!
- Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy,
- Policja nigdy nie wymaga poświęcenia Twoich oszczędności do jakichkolwiek celów!
- Policja nigdy nie przekazuje telefonicznie informacji na temat prowadzonych działań operacyjnych ani policjantów biorących w nich udział!