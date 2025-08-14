Tragiczne wypadki podczas prac polowych – policja apeluje o ostrożność Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj W okresie intensywnych prac polowych dochodzi do licznych wypadków, które często kończą się tragicznie. W ostatnich dniach w powiatach łosickim i gostynińskim odnotowano dwa śmiertelne zdarzenia podczas prac rolniczych. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Okres letnich prac polowych to czas wzmożonego ryzyka wypadków, które mogą mieć tragiczne skutki. W ostatnich dniach na terenie powiatów łosickiego i gostynińskiego doszło do dwóch śmiertelnych zdarzeń, które podkreślają konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy w rolnictwie.

Wypadek w powiecie łosickim

Do pierwszego tragicznego wypadku doszło 7 sierpnia około godziny 20 w Starej Kornicy w powiecie łosickim. Podczas prac polowych ciągnik rolniczy wjechał do stawu, a w wodzie odnaleziono ciało 55-letniego mieszkańca gminy. Zdarzenie zauważył przejeżdżający w pobliżu rolnik, który powiadomił służby. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, w tym straż pożarna, która wydobyła ciało mężczyzny. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, pod nadzorem prokuratury, prowadzą czynności w celu ustalenia przyczyn i szczegółowych okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczono ślady, aby wyjaśnić, jak doszło do tragedii. O tym pisaliśmy tutaj.

Wypadek w powiecie gostynińskim

Kolejny wypadek miał miejsce w poniedziałek (11.08) około godziny 13 w miejscowości Brzezia w powiecie gostynińskim. 56-letni operator kombajnu zbożowego najechał na 64-letniego mieszkańca gminy, który znajdował się na polu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni rozmawiali przy kombajnie, po czym 64-latek chciał wsiąść do pojazdu, gdy ten już ruszył. Prawdopodobnie potknął się na drabince i wpadł pod lewe przednie koło kombajnu, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie prowadzą czynności, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Apel Policji

Policja apeluje do wszystkich osób zaangażowanych w prace polowe o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu maszyn rolniczych i zbiorników wodnych. Kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak upewnienie się, że maszyny są wyłączone podczas wchodzenia do pojazdu, a także zachowanie szczególnej uwagi w trudnym terenie. Funkcjonariusze przypominają, że każda chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Bezpieczeństwo podczas prac polowych zależy od odpowiedzialnych decyzji i przestrzegania podstawowych zasad, które mogą uratować życie.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu