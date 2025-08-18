Kolejne groźne zdarzenia z hulajnogami elektrycznymi – policja kontynuuje działania prewencyjne Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj W ostatnich dniach na terenie garnizonu mazowieckiego doszło do kolejnych niebezpiecznych incydentów z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, w tym osób nieletnich. Policja ponownie apeluje o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialność – zarówno ze strony młodych użytkowników, jak i ich opiekunów. Dziś od rana na terenie całego garnizonu trwają wzmożone działania prewencyjne pod nazwą „e-Hulajnoga, e-Rower - lokalnie”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i edukację uczestników ruchu drogowego.

Zdarzenie w miejscowości Deskurów (pow. wyszkowski)

Chorzele – dwóch na jednej hulajnodze, jeden nietrzeźwy

W czwartek (14.08) na ulicy Młynarskiej w Chorzelach (pow. przasnyski) dwóch 15-latków poruszało się wspólnie jedną hulajnogą elektryczną. W wyniku utraty równowagi doszło do upadku – jeden z chłopców doznał obrażeń głowy i trafił do szpitala, drugi oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili jego tożsamość i przesłuchali go jako nieletniego sprawcę czynu karalnego. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu jednej osoby – przewożenie pasażerów jest zabronione i może prowadzić do tragicznych skutków.

Deskurów – jazda pod wpływem alkoholu i przewożenie pasażera

W piątek (15.08) około godziny 18:20 w miejscowości Deskurów (pow. wyszkowski) doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dwóch nieletnich. 16-letnia mieszkanka gminy Wyszków, będąc pod wpływem alkoholu, kierowała hulajnogą elektryczną, przewożąc 16-letniego pasażera – również nietrzeźwego. Nastolatka straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się, doznając obrażeń ciała. Oboje mieli ponad promil alkoholu w organizmie. Sprawą zajmuje się zespół ds. nieletnich, a finał znajdzie się w sądzie rodzinnym.

Chodów – nadmierna prędkość i poważne obrażenia

W piątek (15.08) około godziny 18:30 w miejscowości Chodów (pow. siedlecki) 14-letnia dziewczyna przewróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną, doznając poważnych obrażeń ciała. Z ustaleń policji wynika, że poruszała się z prędkością 36 km/h – znacznie przekraczającą bezpieczny limit dla tego typu pojazdu. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a okoliczności zdarzenia bada Komenda Miejska Policji w Siedlcach.

Działania „e-Hulajnoga, e-Rower - lokalnie”

W odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów dziś od rana na terenie całego garnizonu mazowieckiego prowadzone są działania prewencyjne „e-Hulajnoga, e-Rower - lokalnie”. Policjanci kontrolują użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych, edukują w zakresie przepisów ruchu drogowego, zachęcają do noszenia kasków oraz sprawdzają stan techniczny pojazdów. Szczególny nacisk kładzie się na rozmowy z młodzieżą i ich opiekunami.

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, który wymaga odpowiedzialności. Jazda pod wpływem alkoholu, przewożenie pasażerów, nadmierna prędkość czy brak kasku mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet zagrożenia życia. Rodzice powinni sprawować nadzór nad dziećmi, edukować je w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg oraz regularnie kontrolować ich stan techniczny.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Dbajmy o siebie i innych.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu