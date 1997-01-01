Policjanci zatrzymali pseudokibiców podejrzanych o udział w bójce Powrót Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali 9 pseudokibiców, którzy brali udział w bójce na ulicy Narutowicza w Radomiu. Wszyscy mężczyźni odpowiedzą za udział w bójce, a za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

1 sierpnia 2025 roku w Radomiu na stadionie przy ulicy Narutowicza, podczas meczu piłki nożnej trzeciej ligi pomiędzy drużynami Broń Radom i Olimpia Elbląg, doszło do bójki między kibicami obu drużyn.

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Funkcjonariusze ustalali wszystkie szczegóły i analizowali zgromadzony materiał pod kątem ustalenia personaliów osób, które brały udział w tym zdarzeniu.

W środę (20 sierpnia) w tej sprawie zatrzymano 3 mieszkańców Radomia oraz 6 mieszkańców Elbląga. To mężczyźni w wieku od 30 do 47 lat. Sześciu zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód w Radomiu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w bójce. Wobec większości z nich zastosowano policyjne dozory oraz zakaz wstępu na mecze rozgrywane przez radomski klub piłkarski. Natomiast trzech mężczyzn zostało osadzonych w policyjnym areszcie i w czwartek wykonywane będą z nimi czynności.

Zgodnie z art. 158 Kodeksu Karnego kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Justyna Jaśkiewicz/KMP w Radomiu