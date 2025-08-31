Podawał się za policjanta wydziału kryminalnego - już po niespełna 24-godzinach zatrzymali go prawdziwi kryminalni

Zuchwałe oszustwo w Ostrołęce zakończyło się błyskawiczną interwencją funkcjonariuszy. 21-letni mieszkaniec miasta, który podając się za policjanta wyłudził pieniądze od starszego małżeństwa, został zatrzymany przez kryminalnych w niespełna 24 godziny od zgłoszenia. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

W środę 27 sierpnia do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgłosił się 75-letni mieszkaniec miasta, informując, że padł ofiarą oszustwa. Jak relacjonował, około godziny 10:20, podczas jazdy rowerem z żoną przez przejazd rowerowy na zielonym świetle, zatrzymał ich mężczyzna poruszający się na hulajnodze. Przedstawił się jako funkcjonariusz wydziału kryminalnego i zarzucił seniorom popełnienie wykroczenia drogowego.

Fałszywy policjant twierdził, że rowery powinny być przeprowadzane przez przejazd, powołując się na przepisy ruchu drogowego. Pokazał przez moment dokument przypominający legitymację służbową, po czym poinformował o nałożeniu mandatu elektronicznego w wysokości 400 zł. Gdy małżeństwo oświadczyło, że nie posiada pełnej kwoty, mężczyzna przyjął 200 zł i oddalił się.

Prawdziwi kryminalni natychmiast rozpoczęli działania operacyjne. Dzięki ich skuteczności, już w niespełna dobę od zgłoszenia udało się ustalić i zatrzymać sprawcę. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Ostrołęki.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów oszustwa oraz podszywania się pod funkcjonariusza publicznego. Podejrzany przyznał się do winy. Sprawa trafiła do prokuratury, a dalsze czynności są w toku.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP w Ostrołęce