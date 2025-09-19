Podcasty z Mazowiecką Policją - odcinek 5

Data publikacji 19.09.2025

Zapraszamy na piąty odcinek serii „Podcasty z Mazowiecką Policją”, powracający po wakacyjnej przerwie! Wśród wyjątkowych funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego jest mł. asp. Karolina Jeżak z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W tym odcinku opowiada o swojej drodze od wydziału dochodzeniowo-śledczego do pracy w wydziale kadr i szkolenia, a także o pasji do maratonów i jazdy na rowerze szosowym. Dowiecie się, jak zdobyła srebro w Jesiennych Mistrzostwach Polski Policji podczas 23. Poznań Maratonu, jak sport pomaga jej w służbie oraz dlaczego praca w policji to połączenie pasji, wyzwań i stabilności finansowej. Posłuchaj i poznaj ludzi, którzy z zaangażowaniem dbają o bezpieczeństwo i inspirują innych!