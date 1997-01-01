Policjanci zabezpieczyli tytoń bez polskich znaków akcyzy Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przechwycili ponad pół tony liści tytoniu bez znaków skarbowych akcyzy oraz prawie 90 kg krajanki tytoniowej. Do sprawy zatrzymano 3 osoby. Grozi im m.in. wysoka grzywna.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej mazowieckiej komendy uzyskali informację o możliwości przechowywania nielegalnego tytoniu. Wynikało z niej, że na terenie powiatu lipskiego, osoby mogą posiadać tytoń bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy. W celu potwierdzenia informacji i uniemożliwienia jego dalszej dystrybucji, w czwartek (18.09) w miejscu, gdzie miało dochodzić do nielegalnego procederu zjawili się policjanci.

Na miejscu potwierdzili wiarygodność informacji. W trakcie przeszukania stodoły ujawnili prawie 600 kg liści tytoniu bez znaków skarbowych akcyzy, a w mieszkaniach w Radomiu odnaleźli 90 kg krajanki tytoniowej. Policjanci ujawnili także betoniarkę, w której cięto liście oraz maszynę do produkcji papierosów. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn (48-77 lat). Dwóch z nich usłyszało już zarzuty z Kodeksu karno-skarbowego. Grozi im m.in. wysoka grzywna.

Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa oszacowano na prawie 600 tys. zł, a niezapłaconego podatku VAT na ponad 60 tys. zł.

Zespół Prasowy KWP