Szczątki obiektów przypominających drony znalezione w lasach Mazowsza. Policja apeluje o ostrożność Data publikacji 21.09.2025 Powrót Drukuj W niedzielę 21 września w lasach w miejscowościach Wodynie (pow. siedlecki) i Biała Góra (pow. białobrzeski) grzybiarze natknęli się na fragmenty obiektów przypominających drony. Policja zabezpieczyła miejsca znalezisk i powiadomiła Żandarmerię Wojskową oraz prokuratury w Siedlcach i Grójcu. W trosce o bezpieczeństwo służby apelują, by nie dotykać takich obiektów i zgłaszać je pod numer 112.

Dziś (21.09) około godz. 9 w miejscowości Wodynie w powiecie siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

Również dzisiaj po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w miejscowości Biała Góra to około 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia obiektów przypominających drona lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu