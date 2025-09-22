Kampania społeczna #SzanujęBoPomagają Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Już w czwartek (25.09) zapraszamy na wydarzenie profilaktyczne #SzanujęBoPomagają współorganizowane przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat roli funkcjonariuszy publicznych oraz przeciwdziałanie znieważeniom i agresji wobec osób pełniących służbę publiczną.

W trakcie wydarzenia odbędą się warsztaty przedstawiające problemy, z którymi zmagają się funkcjonariusze publiczni oraz omówione zostaną schematy i algorytmy postępowania z agresją. Przedstawiciele służb mundurowych oraz medycznych przybliżą specyfikę swojej służby i występujące zagrożenia.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. kwestie hejtu i agresji wobec pracowników ochrony, zasady przeprowadzania interwencji, techniki samoobrony, negocjacje w sytuacjach kryzysowych, a także konsekwencje prawne związane z agresją wobec osób pełniących służbę publiczną.

Partnerem tej profilaktycznej inicjatywy jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a współorganizatorem Urząd Miejski w Radomiu.

Justyna Jaśkiewicz/KMP Radom