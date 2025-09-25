#SzanujęBoPomagają – wydarzenie profilaktyczne Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj W Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zainaugurowano kampanię profilaktyczną #SzanujęBoPomagają, mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli funkcjonariuszy publicznych oraz przeciwdziałanie agresji wobec osób niosących pomoc. Wydarzenie zostało współorganizowane przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Podczas spotkania poruszono kwestie hejtu i przemocy wobec służb mundurowych i medycznych, techniki interwencji i samoobrony, komunikację z osobami agresywnymi oraz konsekwencje prawne znieważenia funkcjonariuszy i pracowników ochrony zdrowia.

W czwartek (25 września) w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu zorganizowano wydarzenie profilaktyczne, którego głównym celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat roli funkcjonariuszy publicznych oraz przeciwdziałanie znieważeniom i agresji wobec osób pełniących służbę publiczną. W trakcie wydarzenia omówiono problemy, z którymi zmagają się funkcjonariusze publiczni oraz schematy i algorytmy postępowania z agresją. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie hejtu i agresji wobec pracowników ochrony zdrowia, zasady przeprowadzania interwencji, techniki samoobrony, negocjacje w sytuacjach kryzysowych, a także konsekwencje prawne związane z agresją wobec osób pełniących służbę publiczną.

Pomysł na wydarzenie powstał w wyniku spotkania radomskich służb mundurowych i przedstawicieli środowiska medycznego. Jest odpowiedzią na wnioski oraz propozycje przedstawione przez radomskie środowisko medyczne oraz w związku z występującymi atakami na przedstawicieli służb mundurowych i medycznych na terenie kraju.

Pomysłodawcy wydarzenia chcą podkreślić, jak ważne jest, by ci, którzy pomagają, mogli to robić bez obawy o własne zdrowie i życie. Funkcjonariusz publiczny w chwili gdy niesie pomoc zasługuje na wsparcie, ochronę i szacunek, a nie na atak. Osoba, która podejmuje interwencję, ratująca zdrowie i życie nie może bać się o swoje bezpieczeństwo. Niestety coraz częściej przedstawiciele służb mundurowych i medycznych spotykają się z agresją, nie tylko słownym znieważenie, ale także atakiem fizycznym. Funkcjonariusz publiczny to człowiek, który wypełnia szczególną misję, służy społeczeństwu, chroni życie i zdrowie, stoi na straży prawa i porządku. Lekarz, ratownik medyczny czy pielęgniarka, walczy o zdrowie i życie pacjenta, to nie jest wróg.

Podczas wydarzenia wśród prelegentów byli m.in. sierż.szt. Anna Chrzanowska-Pluta z Wydziału Psychologów KWP zs. w Radomiu, która omówiła podstawy skutecznych negocjacji i komunikacji z osobami agresywnymi, także z pacjentami wykazującymi niebezpieczne zachowania.

Następnie Dariusz Kołodziej Dyrektor Oddziału Krav Maga w Radomiu oraz asp. Karol Kurembski, instruktor wyszkolenia strzeleckiego oraz technik i taktyk interwencji w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu zaprezentowali symulacje agresji oraz wyjaśnili przebieg interwencji policyjnej.

Natomiast kom. Rafał Łyżwiński Zastępca Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wyjaśnił procedurę składania zawiadomienia o przestępstwie znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i pracowników medycznych oraz omówił konsekwencje prawne takich zachowań.

Dyrektor ds. medycznych dr Anna Rychter i Anna Tomczyk-Czerwińska z Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca’76

oraz lekarz Jarosław Kosior z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przedstawili problemy z jakimi zmagają się medycy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych i medycznych

oraz klasy mundurowe z radomskich szkół.

Wszystkie służby przygotowały stoiska profilaktyczne i można było zapoznać się ze specyfiką poszczególnych służb i instytucji.

Podczas spotkania profilaktycznego o zabezpieczenie medyczne uczestników dbali ratownicy medyczni z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Kampania społeczna #SzanujęBoPomagają została zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Radomiu. Partnerem tej profilaktycznej inicjatywy jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dzisiejsze wydarzenie to inauguracja profilaktycznej kampanii. Policjanci przeprowadzą teraz cykl spotkań z mieszkańcami naszego miasta oraz szkolenia z pracownikami radomskich szpitali.

Autor: Justyna Jaśkiewicz/KMP Radom