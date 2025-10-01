Poszukiwany dwoma listami gończymi zatrzymany przez ostrołęckich kryminalnych - video Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj 27-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego przez długi czas skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwany dwoma listami gończymi, robił wszystko, by nie wpaść – nawet podróżował jako pasażer w pozycji leżącej, by nie rzucać się w oczy! Ale nie z takimi sztuczkami radzą sobie kryminalni z Ostrołęki. Dzięki ich determinacji i świetnemu rozpoznaniu, mężczyzna został namierzony i zatrzymany. Podczas akcji był agresywny, ale szybko został obezwładniony. Wkrótce trafi do Zakładu Karnego.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce od lat udowadniają, że ich praca to nie tylko obowiązek – to misja. Kierują się profesjonalizmem, bezkompromisową skutecznością.

W tym tygodniu funkcjonariusze ustalili, że na terenie powiatu ostrołęckiego będzie przemieszczał się mężczyzna poszukiwany dwoma listami gończymi – za kradzież z włamaniem oraz przestępstwa narkotykowe. Miał do odbycia blisko dwa lata kary pozbawienia wolności. Dzięki precyzyjnemu rozpoznaniu kryminalni wytypowali rejon, w którym miał pojawić się poszukiwany. O świcie byli już na miejscu – gotowi i skoncentrowani. Z ustaleń wynikało, że 27-latek celowo podróżuje jako pasażer w pozycji leżącej, by uniknąć zatrzymania.

Tuż po godzinie 6:00 funkcjonariusze zauważyli pojazd. Reakcja była błyskawiczna – blokada drogi, brak możliwości ucieczki. W środku, na tylnej kanapie, leżał mężczyzna. Był agresywny, nie wykonywał poleceń, używał wulgaryzmów. Policjanci natychmiast zastosowali środki przymusu bezpośredniego – skutecznie i zdecydowanie. Równie agresywnie zachowywał się kierowca pojazdu, który próbował podważyć zasadność interwencji, twierdząc, że doszło do pomyłki.

Sprawdzenie personaliów rozwiało wszelkie wątpliwości – zatrzymany to poszukiwany 27-latek.

Został osadzony w policyjnym areszcie. Wkrótce trafi do Zakładu Karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP w Ostrołęce