Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej" Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj W jednej z największych w kraju spraw dot. "mafii śmieciowych", prowadzonej przez mazowieckich policjantów pod nadzorem prokuratury, zatrzymano już łącznie ponad 70 osób. Kolejnych 11, w tym prezes firmy, zostało zatrzymanych w województwie wielkopolskim.

Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"

Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"

Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"

Wczoraj (1.10) policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu przy udziale funkcjonariuszy z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Opolu i Wrocławiu oraz przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w miejscu zamieszkania w powiecie leszczyńskim zatrzymali 50-letniego mężczyznę-prezesa firmy zajmującej się między innymi obrotem odpadami.

Jednocześnie funkcjonariusze weszli do siedziby firmy, gdzie zatrzymali 10 osób, w tym 2 pracowników w trakcie załadunku i rozładunku pojazdów. Czynności wykonywane były pod nadzorem obecnego na miejscu prokuratora.

Dzisiaj (2.10) w prokuraturze wykonywane były czynności procesowe, w tym przedstawienie zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przestępstw przeciwko środowisku i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowych aresztów wobec podejrzanych. Wobec zatrzymanych zastosowano dzisiaj pierwsze areszty. M.in. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie prezes firmy. Za popełnione przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod nadzorem prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej od kilku lat prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, które przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych dopuszczały się przestępstw przeciwko środowisku, polegających na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, również niebezpiecznymi, fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi dokumentami, a także przestępstw skarbowych.

W tej sprawie dotychczas zatrzymano ponad 70 osób, z których większość usłyszała zarzuty, a część była aresztowana. Sprawa jest obszerna i wielowątkowa, a jeden z tropów doprowadził śledczych do firmy mającej siedzibę w województwie wielkopolskim.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu