Przebiegła 100 kilometrów na 100 - lecie Kobiet w Policji - pokaz kobiecej siły i determinacji

Asp. szt. Magdalena Eliasz z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce udowodniła, że policyjna służba, to nie tylko codzienna gotowość do działania, ale także ogromna siła charakteru, żelazna dyscyplina i determinacja. Funkcjonariuszka wzięła udział w ultramaratonie Bison Ultra Trail w Supraślu, pokonując dystans 106 kilometrów w niespełna 14 godzin. Bieg był, m.in. uhonorowaniem przypadającego na ten rok 100-lecia Kobiet w Policji. Podczas biegu policjantka biegła z numerem 997, który po raz kolejny okazał się dla niej szczęśliwy.

W minioną sobotę (4 października) w Supraślu odbyły się zawody Bison Ultra Trail, w których udział wzięła aspirant sztabowa Magdalena Eliasz z ostrołęckiej komendy, na co dzień pełniąca służbę w Wydziale Prewencji, której od 17 lat pasją jest bieganie.

Do tak wymagającego biegu policjantka przygotowywała się przez wiele miesięcy. Treningi wymagały od niej niezwykłej dyscypliny. Niemal każdego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem służby, o godzinie 6:00 rano wyruszała na pierwszy trening, a po zakończeniu pracy kontynuowała przygotowania.

Łącznie podczas ultra maratonu policjantka przebiegła 106 kilometrów, w czasie 13:55 min, osiągając średnią prędkość 7,5 km/h w zróżnicowanym terenie. Dodatkowo cały czas miała na sobie plecak o wadze 4 kilogramów, a na jej ubraniu znajdował się jej numer startowy 997.

Jak asp. szt. Magdalena Eliasz sama przyznaje wyzwanie to, miało dla niej szczególny wymiar, w ten sposób chciała uczcić przypadające w tym roku 100-lecie kobiet w Policji. Dodała przy tym, że udział w ultra maratonie był dla niej nie tylko sprawdzianem wytrzymałości fizycznej, ale również dowodem na to, że kobiety w policyjnym mundurze są silne, odważne i zdeterminowane w dążeniu do celu.

Po przekroczeniu linii mety na zawodniczkę czekał Naczelnik Wydziału Prewencji nadkomisarz Piotr Góralczyk, który pogratulował jej imponującego osiągnięcia.

Funkcjonariuszka swoją postawą pokazała także, że wśród kobiet w Policji nie brakuje hartu ducha, siły i determinacji.

Gratulujemy naszej koleżance wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów zarówno w sporcie, jak i w codziennej służbie.

Dziękujemy także za piękny sposób na uczczenie jubileuszu 100-lecia kobiet w Policji.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP w Ostrołęce