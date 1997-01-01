Zatrzymano 9 osób podejrzanych o nielegalny obrót paliwami - straty Skarbu Państwa to 23 mln zł Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem produktami ropopochodnymi. W akcji zatrzymano 9 osób, w tym 8 mężczyzn i 1 kobietę, w wieku od 25 do 78 lat. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków VAT i akcyzy szacuje się na 23 mln zł. Sprawa, nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu od 2020 roku, ma charakter rozwojowy.

W niedzielę, 12 października, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie (WMUCS), zatrzymali 9 osób – 8 mężczyzn i 1 kobietę – podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem produktami ropopochodnymi. Zatrzymania dokonano na terenie powiatów szydłowieckiego, radomskiego i białobrzeskiego w województwie mazowieckim. Akcja była efektem wieloletniej pracy analitycznej polskich i europejskich służb. W ramach śledztwa wydano Europejski Nakaz Dochodzeniowy, który umożliwił przeprowadzenie czynności dowodowych w Niemczech.

Grupa działała co najmniej od stycznia 2018 roku do grudnia 2019 roku w m.in. Radomiu, Białobrzegach, Szydłowcu oraz innych miejscowościach w Polsce i Niemczech. Podejrzani, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zmieniali przeznaczenie oleju smarowego, sprzedając go jako olej napędowy bez uiszczania należnych podatków VAT i akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 23 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu, nadzorująca sprawę od 2020 roku, przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz paserstwa akcyzowego. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego na łączną kwotę 151 000 zł, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.

podinsp. Katarzyna Kucharska