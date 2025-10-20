"Zawodowy" oszust zatrzymany przez ostrołęckich kryminalnych Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj 39-letni mężczyzna, poszukiwany przez kilkanaście prokuratur w całym kraju za liczne oszustwa internetowe, został zatrzymany przez ostrołęckich kryminalnych. Dzięki ich skutecznej pracy zawodowy oszust, który naciągał rodziny na fikcyjne wakacyjne kwatery i fałszywe aukcje, trafił do zakładu karnego.

Zatrzymany mężczyzna

Policjanci z ostrołęckiego zespołu poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego ustalili, że na terenie Ostrołęki może przebywać 39-latek, który od dłuższego czasu unikał odpowiedzialności karnej.

Mężczyzna specjalizował się w oszustwach internetowych, między innymi tzw. „oszustwach na kwaterę”. Pobierał od rodzin zaliczki za rzekome noclegi w hotelach lub pensjonatach, a po ich przyjeździe okazywało się, że obiecane miejsca po prostu nie istnieją. Poszkodowani, często podróżujący z dziećmi, zostawali na miejscu bez dachu nad głową i z ogromnym rozczarowaniem.

Ponadto 39-latek dokonywał oszustw na portalach aukcyjnych, wyłudzając pieniądze w różnego rodzaju transakcjach. Był poszukiwany przez 13 prokuratur z całego kraju, czterema listami gończymi, między innymi do odbycia 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz 30 dni tymczasowego aresztowania.

Kryminalni z Ostrołęki wpadli na trop poszukiwanego i natychmiast przystąpili do działania. Dzięki ich determinacji i żmudnych ale konicznych analizach w miniony piątek (17 października) doszło do zatrzymania mężczyzny.

Akcja była dynamiczna, mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, dlatego funkcjonariusze zmuszeni byli je wyważyć. Po kilkudziesięciu sekundach 39-latek został obezwładniony i zatrzymany.

39-latek trafił do policyjnej celi, a po wykonaniu niezbędnych czynności do jednego z zakładów karnych na terenie kraju.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP Ostrołęka