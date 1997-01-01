Nowe nieoznakowane radiowozy w służbie mazowieckiej Policji Powrót Drukuj Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się oficjalne przekazanie 5 nowoczesnych, nieoznakowanych radiowozów marki Skoda Superb, które już od 1 listopada rozpoczną patrolowanie dróg garnizonu mazowieckiego. Kluczyki do pojazdów, funkcjonariuszom ruchu drogowego wręczyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – inspektor Jerzy Sztuc oraz inspektor Paweł Herbuś. Nowe radiowozy, wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt do rejestrowania wykroczeń i przestępstw, trafiły do komend w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Mławie, gdzie będą wykorzystywane do przeciwdziałania agresywnym zachowaniom kierowców oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu. Wartość każdego pojazdu to niespełna 400 tys. zł.

Dziś (31 października) przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się przekazanie pięciu nowoczesnych, nieoznakowanych radiowozów. Kluczyki do pojazdów wręczyli funkcjonariuszom ruchu drogowego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu – inspektor Jerzy Sztuc oraz inspektor Paweł Herbuś, podkreślając znaczenie inwestycji w nowoczesny sprzęt dla poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu.

Nowe radiowozy trafiły do Komendy Miejskich Policji w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz do Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Zasilą one flotę wydziałów ruchu drogowego, których funkcjonariusze będą wykorzystywać pojazdy do przeciwdziałania agresywnym zachowaniom kierowców, rejestrowania wykroczeń i przestępstw drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu. Już 1 listopada przekazane pojazdy pojawią się na drogach garnizonu mazowieckiego policji.

Zakup radiowozów został zrealizowany z funduszy samorządowych oraz ze środków będących w dyspozycji Policji. W przypadku pojazdu przekazanego funkcjonariuszom z Siedlec, finansowanie zostało uzupełnione przez lokalne samorządy: gminę Domanice, Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn oraz miasto i gminę Mordy. Zaangażowanie samorządów lokalnych w finansowanie sprzętu policyjnego świadczy o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców i efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Skoda Superb w wersji nieoznakowanej to pojazd o wysokich parametrach technicznych, umożliwiających skuteczne reagowanie na wykroczenia drogowe. Samochód wyposażony jest w turbobenzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM, napęd na cztery koła, automatyczną skrzynię DSG oraz osiąga przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 5,3 sekundy. Dzięki tym właściwościom funkcjonariusze mogą skutecznie zatrzymać nawet najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców.

Kluczowym elementem wyposażenia radiowozu jest wideorejestrator Videorapid 2a produkcji polskiej firmy ZURAD. Urządzenie nie tylko rejestruje obraz, ale również mierzy czas przejazdu i długość odcinka drogi, co pozwala na precyzyjne dokumentowanie wykroczeń. Wideorejestrator umożliwia rejestrację takich naruszeń jak: przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przejazd na czerwonym świetle, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych.

Nieoznakowane radiowozy patrolują drogi w sposób dyskretny, wtapiając się w ruch uliczny. Ich obecność jest trudna do wykrycia przez kierowców, co zwiększa skuteczność działań prewencyjnych. O tym, że kierowca został namierzony przez patrol drogówki, informują niebieskie sygnały świetlne ukryte w atrapie chłodnicy i za przednią szybą – w momencie ich uruchomienia kamera wideorejestratora posiada już pełny materiał dowodowy.

Każdy z radiowozów, wraz z pełnym wyposażeniem, kosztował 399 750 zł. Inwestycja ta wpisuje się w szerszą strategię modernizacji floty policyjnej oraz zwiększenia skuteczności działań prewencyjnych na drogach.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu