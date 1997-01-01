Sukces mazowieckiej Policji w walce z nielegalnym tytoniem - przechwycono ponad pół miliona papierosów z przemytu Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z posiadaniem i obrotem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. W trakcie działań służbowych na terenie jednej z posesji w Radomiu ujawniono 536 640 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Działania rozpoczęły się 31 października 2025 roku, gdy funkcjonariusze, posiadając informację o możliwym przechowywaniu nielegalnego tytoniu na radomskim osiedlu Idalin, zaczęli obserwować podejrzaną posesję. Ustalenia te potwierdziły się, gdy na teren nieruchomości przyjechał mercedes sprinter i dwóch mężczyzn zaczęło wypakowywać z niego czarne kartony.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, funkcjonariusze przeszukali busa, w którym ujawniono kartony z nielegalnymi papierosami. Następnie przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, co doprowadziło do znalezienia łącznej liczby ponad pół miliona sztuk papierosów bez wymaganej polskiej akcyzy.

Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 48 i 68 lat. Usłyszeli oni zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS). Wartość strat Skarbu Państwa wynikających z niepłaconego podatku akcyzowego została oszacowana na kwotę ponad 630 tys. zł, a z niepłaconego podatku VAT na ponad 150 tys. zł.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP