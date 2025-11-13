Młodzi w granatowych mundurach. Kursanci z Legionowa pełnią służbę w Płońsku Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Dziś na ulicach Płońska, a także na terenie kilku gmin pow. płońskiego można spotkać więcej policyjnych patroli niż zwykle. To efekt służby, którą wspólnie z doświadczonymi funkcjonariuszami pełni 19-osobowa grupa słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dla młodych policjantów to wyjątkowa lekcja praktyki – możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas kursu i pierwsze zetknięcie z codziennymi wyzwaniami służby w terenie.

Do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przyjechała dziś 19-osobowa grupa słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Ośmiu z nich reprezentuje garnizon stołeczny, a jedenastu – garnizon mazowiecki, w tym komendy miejskie i powiatowe oraz oddziały prewencji. Dla tej grupy to już trzecia służba wyjazdowa – wcześniej pełnili ją w Wyszkowie i Wołominie. Słuchaczom towarzyszą opiekunowie- wykładowcy z CSP, którzy czuwają nad przebiegiem zajęć i wspierają kursantów w ich pierwszych krokach w policyjnym zawodzie.

Szkolenie zawodowe podstawowe trwa sześć miesięcy i trzy tygodnie. To czas intensywnej nauki, która łączy teorię z praktyką. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu młodzi funkcjonariusze trafią do jednostek, do których zostali przydzieleni, by rozpocząć samodzielną służbę. Właśnie dlatego takie wyjazdy, jak ten do Płońska, są dla nich bezcenne – to tu poznają realne warunki pracy w terenie i uczą się, jak reagować w codziennych sytuacjach służbowych. Grupa kursantów odwiedzających dziś płońską komendę szkolenie zawodowe podstawowe kończy za około 2 miesiące.

Zanim kursanci wyruszyli na ulice miasta i gmin, odbyła się odprawa w płońskiej komendzie, podczas której zapoznali się ze specyfiką terenu i rejonami, w których będą pełnić służbę. Pod okiem doświadczonych policjantów z wydziału prewencji, dzielnicowych oraz funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego, będą podejmować interwencje, legitymować osoby, kontrolować pojazdy i uczyć się prowadzenia dokumentacji służbowej.

Obecność słuchaczy CSP na terenie Płońska to element stałej współpracy miejscowej komendy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Regularne służby wyjazdowe pozwalają kursantom w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i nabywać umiejętności niezbędne w codziennej służbie.

To właśnie takie doświadczenia budują pewność siebie i przygotowują do samodzielnego działania – już nie w roli kursanta, ale policjanta gotowego sprostać wymaganiom służby.

nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska/KPP w Płońsku

