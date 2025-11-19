Ukradł 4 tysiące złotych z kościelnej skarbonki – sprawca w rękach ostrołęckich kryminalnych Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzież z włamaniem do skarbonki w jednym z kościołów. Mężczyzna przyznał się do winy, a ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu surowa odpowiedzialność.

Sprawca kradzieży z włamaniem

Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na terenie jednego z kościołów dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał 5 listopada br. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że nieznany sprawca, przebywając w świątyni, wyłamał drewnianą skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie 4 000 zł.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, a sprawą zajęli się ostrołęccy kryminalni. Dzięki ich dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz działaniom operacyjnym ustalono podejrzanego. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Ostrołęki. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj (18 listopada) na terenie Ostrołęki.

Zebrany w tej sprawie przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał.

Mężczyzna poniesie surową odpowiedzialność, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, wcześniej był już karany za tego typu przestępstwa.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP w Ostrołęce