Ukradł 4 tysiące złotych z kościelnej skarbonki – sprawca w rękach ostrołęckich kryminalnych
Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzież z włamaniem do skarbonki w jednym z kościołów. Mężczyzna przyznał się do winy, a ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu surowa odpowiedzialność.
Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na terenie jednego z kościołów dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał 5 listopada br. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że nieznany sprawca, przebywając w świątyni, wyłamał drewnianą skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie 4 000 zł.
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, a sprawą zajęli się ostrołęccy kryminalni. Dzięki ich dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz działaniom operacyjnym ustalono podejrzanego. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Ostrołęki. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj (18 listopada) na terenie Ostrołęki.
Zebrany w tej sprawie przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał.
Mężczyzna poniesie surową odpowiedzialność, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, wcześniej był już karany za tego typu przestępstwa.
nadkom. Tomasz Żerański/KMP w Ostrołęce
