Jesień – czas szczególnej ostrożności na drogach Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Jesień to szczególny okres dla wszystkich użytkowników dróg. Warunki pogodowe stają się zmienne i wymagają od kierujących oraz pieszych większej uwagi. Szybko zapadający zmrok, częste opady deszczu i śliska nawierzchnia negatywnie wpływają na bezpieczeństwo. Mazowiecka drogówka przypomina, że w tym czasie szczególnie ważne jest zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie przepisów.

Jesienią dni są znacznie krótsze niż latem, a najtrudniejsze warunki dla kierowców występują w porze porannej i wieczornej, gdy pada deszcz. W takich sytuacjach światła pojazdu nie zapewniają odpowiedniej widoczności, a piesi stają się niemal niewidoczni. Warto pamiętać, że w godzinach popołudniowych ruch jest największy, a mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem.

Nawet przy braku opadów nawierzchnia bywa wilgotna i zmienna pod względem przyczepności. Dodatkowym zagrożeniem są spadające liście i błoto, które mogą znacząco obniżyć przyczepność. Kierowcy powinni także pamiętać o możliwości nagłego pojawienia się zwierzyny leśnej na drodze.

Bezpieczna jazda jesienią wymaga odpowiedniego przygotowania pojazdu. Kluczowe znaczenie ma stan piór wycieraczek, ponieważ częste opady deszczu i zmrok wymagają czystej szyby bez smug. Równie istotne jest sprawne i prawidłowo ustawione oświetlenie. Warto sprawdzić, czy wszystkie światła działają oraz czy reflektory są ustawione pod właściwym kątem.

Piesi, rowerzyści i kierujący jednośladami powinni pamiętać o tym, aby być widocznymi. Kamizelka odblaskowa, opaska, breloczek czy latarka znacząco zwiększają bezpieczeństwo, dając kierowcom czas na właściwą reakcję. Ich stosowanie może uratować zdrowie i życie.

Mazowiecka drogówka podkreśla również, że kierowcy powinni zachowywać odpowiedni odstęp od poprzedzającego pojazdu w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. W takich miejscach należy zdjąć nogę z gazu i bacznie obserwować otoczenie, aby w porę zauważyć osoby wchodzące na jezdnię lub rowerzystów wjeżdżających na przejazd.

Jesień to czas szczególnej ostrożności i odpowiedzialności na drodze. Świadomość zagrożeń, właściwe przygotowanie pojazdu oraz dbałość o widoczność mogą realnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu