Policjanci z Lipska zabezpieczyli ponad 222 tys. sztuk nielegalnych papierosów – 38-latek zatrzymany Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Lipsku przeprowadzili skoordynowane działania operacyjne na terenie gminy Lipsko. W kilku miejscach należących do 38-letniego mieszkańca gminy Lipsko ujawnili znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty z kodeksu karno-skarbowego.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku w piątek (28.11) w wyniku intensywnej pracy operacyjnej, przeprowadzili jednoczesne działania pod kilkoma adresami powiązanymi z 38-letnim mieszkańcem gminy Lipsko. Podczas przeszukań funkcjonariusze w pomieszczeniach gospodarczych ujawnili i zabezpieczyli ponad 222 tysiące sztuk papierosów różnych marek, nieposiadających polskich znaków akcyzy.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie mężczyzny. 38-latek został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, gdzie przedstawiono mu zarzut paserstwa akcyzowego dotyczącego posiadania znacznej ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Ustalenia policjantów wskazują, że nielegalny proceder doprowadził do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 327 tysięcy złotych.

Lipska Policja nieustannie prowadzi działania wymierzone w przestępczość gospodarczą, eliminując z rynku nielegalne towary i zapobiegając stratom finansowym państwa. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kolejna partia nielegalnych wyrobów tytoniowych została wycofana z obrotu.

st. asp. Monika Karasińska