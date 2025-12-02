Niebezpieczne zdarzenie przed przejazdem drogowo-kolejowym Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Tuż przed przejazdem drogowo-kolejowym w Nowym Żylinie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Auto kierowane przez 51-letniego sochaczewianina uderzyło m.in. w sygnalizator i znaki drogowe. Sprawca zdarzenia drogowego miał 2 promile alkoholu w organizmie.

W ubiegłym tygodniu do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym do którego doszło w Nowym Żylinie. Na miejsce skierowano patrol Policji. Z ustaleń wynikało, że kierujący toyotą (51 lat) doprowadził do uszkodzenia m.in. napędu, sygnalizatora i znaków drogowych. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości sochaczewianina. Okazało się, że miał dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o rozwagę i absolutną trzeźwość za kierownicą. Każda osoba, która wsiada do auta po alkoholu, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego. Nietrzeźwi kierowcy uszkadzają również elementy infrastruktury drogowej i kolejowej – bariery energochłonne, sygnalizatory, urządzenia zabezpieczające przejazdy kolejowe – czyli wszystko to, co ma chronić wszystkich uczestników ruchu i zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom na drodze i torach kolejowych.

Przypominamy, że jeśli kierowca spowoduje kolizję będąc pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel zastosuje regres czyli zażąda od sprawcy zwrotu całej wypłaconej kwoty.

Niebezpieczne zdarzenie przy przejeździe kolejowym zostało zarejestrowane przez kamery i opublikowane przez Polskie Linie Kolejowe S.A.

Autor: st. asp. Agnieszka Dzik