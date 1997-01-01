„Służyć wiernie Narodowi… nawet z narażeniem życia…” Powrót Drukuj Dziś (2 grudnia) na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu słowa roty ślubowania wypowiedziało 73 nowo przyjętych policjantów, w tym 33 kobiety. To symboliczny moment rozpoczynający ich zawodową drogę, pełną wyzwań, odpowiedzialności i satysfakcji płynącej z ochrony obywateli. Teraz ślubujących czeka kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego garnizonu mazowieckiego.

Rok 2025 to szczególny czas dla polskiej Policji, ponieważ obchodzimy 100-lecie obecności kobiet w policyjnych szeregach. To ważna rocznica, która przypomina o wkładzie funkcjonariuszek w budowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przestrzeni całego stulecia. Dzisiaj wśród ślubujących znalazło się aż 33 kobiety, co podkreśla rosnącą rolę pań w policyjnych szeregach w roku 100-lecia ich obecności w formacji.

Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik. Na uroczystym apelu obecni byli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. Mazowieckiego kom. Radosław Szymański, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Mazowieckiego asp. sztab. Tomasz Stopa, a także kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji i mazowieckiego garnizonu Policji. Dowódcą uroczystości był nadkom. Szymon Duraziński z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik zwrócił się do ślubujących słowami:

Dziś po raz pierwszy występujecie oficjalnie w mundurze policjanta, dziś po raz pierwszy macie prawo czuć się pełnoprawnym funkcjonariuszem Policji. Jesteście naszą częścią, jesteście jednymi z nas.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. Mazowieckiego kom. Radosław Szymański wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Mazowieckiego asp. sztab. Tomaszem Stopą pogratulowali i podziękowali ślubującym podjęcia tak ważnej decyzji, jaką jest służenie społeczeństwu.

Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Teraz nowo przyjętych funkcjonariuszy czeka wytężony czas nauki i zdobywania doświadczenia podczas kursu podstawowego. Po ukończeniu przeszkolenia zasilą oni kadrowo 18 jednostek powiatowych i miejskich Policji garnizonu mazowieckiego, Oddział Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Ostrołęce.

Mazowiecka Policja nieustannie rekrutuje nowych kandydatów. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania podań – ostatni nabór w tym roku już 30 grudnia. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj – Zostań Policjantem na Mazowszu.

Obecnie w garnizonie mazowieckim służy 5832 funkcjonariuszy, w tym 1287 kobiet.*

Gratulujemy nowym policjantom i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w zaszczytnej służbie na rzecz społeczeństwa!

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

*Dane na dzień 25 listopada 2025 roku