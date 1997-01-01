Skuteczna akcja policjantów z Garwolina – 6,5 kg przejętych narkotyków, zatrzymania i areszty Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, wspierani przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację wymierzoną w przestępczość narkotykową. Dzięki skutecznym działaniom kryminalnych na rynek nie trafiło blisko 6,5 kg nielegalnych substancji, w tym marihuana, amfetamina, haszysz oraz mefedron.

Dzięki pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej, funkcjonariusze z Garwolina na początku grudnia zatrzymali czterech mężczyzn (25-34 lata) mających związek z przestępstwami narkotykowymi. Podczas przeszukań kilku miejsc, policjanci zabezpieczyli blisko 6,5 kg narkotyków. Przejęte substancje, to między innymi marihuana, amfetamina, mefedron i haszysz.

Wszyscy zatrzymani poniosą konsekwencje przewidziane w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W piątek (5.12) na wniosek policji i Prokuratury Rejonowej w Garwolinie wobec dwóch z nich, 34 i 25-latka, sąd zastosował tymczasowy areszt. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie jest kontynuowane i prowadzone w ścisłej współpracy z prokuraturą.

Dzięki skuteczności funkcjonariuszy z Garwolina oraz wsparciu policjantów z Radomia, znaczna ilość nielegalnych substancji została wyeliminowana z obiegu. Zabezpieczone narkotyki mogły trafić do setek odbiorców, generując poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Policjanci działali zdecydowanie i bez kompromisów, udaremniając kolejną próbę wprowadzenia na rynek nielegalnych środków.

Autor: podkom. Małgorzata Pychner