Nielegalnie handlowali opioidami oraz lekami przeciwbólowymi z morfiną Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci zatrzymali 5 osób (43-53 lat) mających związek z nielegalnym handlem lekami opioidowymi oraz lekami przeciwbólowymi z morfiną. Grupa zajmowała się nielegalnym procederem od dwóch lat. Wśród zatrzymanych jest m.in. 53-letnia lekarka z powiatu grójeckiego.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wraz z radomskimi prokuratorami prowadzą śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od połowy 2023 roku do listopada 2025 roku na terenie województwa mazowieckiego (w tym m.in. w Grójcu, Radomiu, Warszawie) oraz innych częściach kraju. Sprawcy w nieuprawiony sposób zdobywali recepty, a następnie odpłatnie udostępniali pozyskane w ten sposób produkty lecznicze, które w swoim składzie mają m.in. opioidy czy też morfinę. Sprawa dotyczy także poświadczenia nieprawdy przez osobę uprawioną do wystawiania recept i dokumentacji medycznej.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, wspierani przez policjantów z innych wydziałów, 9 grudnia w kilku miejscach województwa mazowieckiego zatrzymali 5 osób. Wśród nich były 3 osoby z Warszawy: małżeństwo (43 i 45 lat) oraz pseudokibic (44 lata) jednej ze stołecznych drużyn piłkarskich. W Radomiu zatrzymano mężczyznę (45 lat), a w powiecie grójeckim 53-letnią lekarkę. W czasie przeszukań odnaleziono oraz zabezpieczono pieniądze, środki odurzające i środki medyczne. W zatrzymaniach podejrzanych brali udział policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Zatrzymanej w Warszawie kobiecie przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 45-latce grozi do 15 lat więzienia, a innym zatrzymanym do 8 lat więzienia. Wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

podinsp. Katarzyna Kucharska

