Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim – dwóch mężczyzn w rękach policji Powrót Drukuj Dzięki wnikliwemu rozpoznaniu mazowieccy policjanci ujawnili na posesji w powiecie grójeckim sześć jednostek broni bez wymaganych zezwoleń oraz susz roślinny. Dwaj mężczyźni w wieku 55 i 41 lat zostali zatrzymani.

We wtorek (9 grudnia 2025 r.) policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, postanowili zweryfikować posiadane informacje o możliwym posiadaniu narkotyków i broni palnej bez zezwolenia przez mieszkańca powiatu grójeckiego.

Na wytypowanej posesji pracowali wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku i Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, którzy wykorzystali psy służbowe wyszkolone do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych oraz substancji odurzających. W działaniach uczestniczył również biegły z zakresu balistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili dużą ilość jednostek broni – w większości były to repliki i imitacje broni kolekcjonerskiej. Biegły balistyczny uznał, że 6 jednostek broni było przechowywanych bez wymaganego zezwolenia, w związku z czym zostały zabezpieczone.

Dodatkowo policjanci znaleźli ponad 118 gramów suszu roślinnego, kóry znajdował się w metalowym pojemniku, słoiku oraz plastikowej skrzyni.

Dwaj mieszkańcy posesji – mężczyźni w wieku 55 i 41 lat – zostali zatrzymani. Starszy z nich usłyszał zarzuty posiadania broni palnej bez zezwolenia oraz posiadania środków odurzających. Młodszy mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Przypominamy, że za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości środków odurzających – nawet do 10 lat więzienia.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

