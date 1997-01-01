209 nowych samochodów dla mazowieckich policjantów Powrót Drukuj Flota garnizonu mazowieckiego została zasilona o 209 nowych radiowozów. Realizacja takiego zadania była możliwa w ramach pozyskanych na rok 2025 środków finansowych, dzięki którym w ramach zawartych umów przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu zakupiono 165 pojazdów służbowych o łącznej wartości około 30 mln zł. 44 samochody przekazano z zakupów centralnych.

Mijający rok jest wyjątkowy dla garnizonu mazowieckiego Policji, ponieważ flota transportowa została znacząco zwiększona i odnowiona. Do jednostek z całego garnizonu trafi łącznie 209 nowych pojazdów. Realizacja takiego zadania była możliwa dzięki pozyskanym w 2025 roku środkom finansowym. W ramach zawartych umów przez Wydział Transportu i Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP z siedzibą w Radomiu zakupiono 165 pojazdów służbowych o łącznej wartości około 30 mln zł. Wśród nich znalazło się 75 pojazdów służbowych zakupionych przy wsparciu finansowym przekazanym przez samorządy lokalne. Nowy sprzęt transportowy wspomoże działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie garnizonu mazowieckiego oraz poprawi szybkość reakcji na zdarzenie. Wszystkie auta są dostosowane do potrzeb policjantów oraz specyfiki pełnienia służby w ruchu miejskim oraz poza nim.

W 2025 roku, poprzez dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz zaangażowanie środków budżetowych Policji w kwocie ponad 1 mln zł zrealizowano zakup 5 busów dla potrzeb techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego. Przekazane dzisiaj (18.12) mercedesy vito o mocy silnika 136 KM to mobilne laboratoria, wyposażone w specjalistyczny sprzęt do zabezpieczania i analizy śladów (pędzle, proszki, zestawy DNA, walizki), sprzęt pomocniczy (najaśnica akumulatorowa, generator prądotwórczy, drabina, sita wózek do mierzenia odległości), a także standardowe elementy policyjne (sygnalizacja, oznakowanie) oraz przestrzeń dla funkcjonariuszy. Przekazane zostaną do komend w Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach oraz Ciechanowie.

Nadinspektor Waldemar Wołowiec Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu podziękował Marszałkowi za przekazane fundusze i za wspólną troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza, a następnie dodał:

Przez te 3 lata to jest ponad 3 200 000 zł przekazane na dofinansowanie naszego projektu. Ja bardzo dziękuje, ale liczę też, że w następnym roku rozpoczniemy nowy projekt, żebyśmy wspólnie dbali o bezpieczeństwo na terenie całego Mazowsza.

Deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy starać się wspierać finansowo te potrzeby, ponieważ modernizacja Policji staje się faktem namacalnym (...) chcę dołożyć swoją cegiełkę i wspierać właśnie kwestie doposażania w potrzebny sprzęt tej służbie, która ma zapewniać nam bezpieczeństwo. Serdecznie gratuluję i oczywiście w dalszym ciągu liczymy na dobrą współpracę - powiedział Rafał Rajkowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Do policjantów trafią kolejne skody superb z wideorejestratorami. Będą służyć w Garwolinie, Grójcu, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku i Wyszkowie. Takie same pojazdy pełnią już służbę w innych jednostkach na Mazowszu. Pisaliśmy o tym tutaj.

W ramach pozyskanego dofinansowania w kwocie ponad 61 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków Policji, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zakupiła także dwa quady i przyczepę do ich transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Quady oraz przyczepa do ich transportu usprawnią działania Policji na terenach zielonych, leśnych i trudnodostępnych dla standardowych pojazdów, a funkcjonariusze realizujący czynności na quadach z pewnością sprawniej i szybciej dotrą na miejsca zdarzeń.

W 2025 roku dodatkowo 44 pojazdy służbowe zostały przekazane jako dostawy centralne dla potrzeb garnizonu mazowieckiego: 14 furgonów wypadowych, 6 furgonów nieoznakowanych, 3 osobowo-terenowe oznakowane, 1 osobowo-terenowy nieoznakowane, 17 - osobowy nieoznakowany, 2 osobowe nieoznakowane, 1 pojazd specjalny.

Wydział Transportu KWP/Zespół Prasowy