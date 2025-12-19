Odpowie za usiłowanie oszustwa. Kryminalni zatrzymali mężczyznę, gdy chciał odebrać pieniądze od seniorki Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Skuteczne działania policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu doprowadziły do zatrzymania 44-letniego mężczyzny podejrzewanego o współudział w oszustwie. Został zatrzymany, gdy przyjechał, aby odebrać pieniądze od seniorki. Mężczyzna już usłyszał zarzut. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na jednym z radomskich osiedli. Rano do 70-latki zadzwonił mężczyzna, informując, że ma dla niej przesyłki do przekazania i o której godzinie może je dostarczyć. Kobieta wskazała godziny, kiedy będzie w domu i na tym rozmowa się zakończyła. Po jakimś czasie zadzwonił kolejny mężczyzna podający się tym razem za policjanta. Rozmówca poinformował, że rozpracowują grupę przestępczą, a posiadane przez nią pieniądze są potrzebne do zatrzymania przestępców. Przekazała oszustowi ile gotówki ma w domu i zadaniem kobiety było wyrzucenie przez okno pieniędzy.



Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ustalili, że może dojść do oszustwa i natychmiast zjawili się w mieszkaniu seniorki, aby udaremnić próbę przestępstwa. Kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami oszusta, jednak zamiast pieniędzy spakowała do torby gazety i wyrzuciła je na trawnik. Całą sytuację obserwowali kryminalni i zauważyli mężczyznę, który chciał odebrać wyrzuconą torbę.



Błyskawiczna reakcja radomskich policjantów doprowadziły do zatrzymania 44-letniego mężczyzny, który brał udział w oszustwie i przyjechał do Radomia, by odebrać wyrzucone pieniądze.



Zatrzymany trafił do policyjnej celi. Doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania oszustwa. Na wniosek śledczych zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.



Oszuści wciąż wykorzystują różne metody, aby wyłudzić od seniorów oszczędności życia. Apelujemy do osób starszych o zachowanie ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy. Przypominamy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w działaniach policyjnych.



Justyna Jaśkiewicz/KMP w Radomiu