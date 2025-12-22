Przekazanie publikacji monograficznej podsumowującej Kampanię „Nie hejtuję – reaguję” Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj W dniu 19 grudnia br. podczas spotkania współorganizatorów Kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. „Nie hejtuję – reaguję” została przekazana publikacja monograficzna Hejt i mowa nienawiści w szkole – diagnoza, przeciwdziałanie i wsparcie, red. J. Smarż, M. Gagacka, P. Śwital, Radom 2025. Powyższa publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych na terenie garnizonu mazowieckiego, które były jednym z działań zrealizowanych w ramach Kampanii. W badaniach wzięło udział 10 651 respondentów, w tym 7 290 uczniów, 3 887 nauczycieli oraz 474 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wersja elektroniczna publikacji do pobrania poniżej, ponadto ebook będzie rozesłany do jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiego.

Kampania została opracowana i wdrożona w odpowiedzi na założenia „Planu działań Policji na lata 2022 – 2025 w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści, przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość oraz propagowanie faszyzmu innych ustrojów totalitarnych”. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu we współpracy z Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jej celem było promowanie postaw równości i tolerancji, przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom, a także budowanie społecznej świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z narastania mowy nienawiści, w tym w przestrzeni cyfrowej.

Kampania była realizowana na terenie garnizonu mazowieckiego przez 28 komend miejskich i powiatowych, zainagurowana w dniu 1 grudnia 2023 roku konferencją, w której udział wzięło ponad 700 uczestników.

W ramach działań zrealizowano ponadto:

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich na nagranie krótkiego filmu profilaktycznego;

Szkolenia funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego policji;

Opracowano scenariusze zajęć profilaktycznych;

Audycje radiowe promujące zagadnienie oraz działania profilaktyczne podejmowane w obszarze hejtu, wyemitowane w radio oraz transmitowane w mediach społecznościowych, zamieszczone na stronach internetowych;

Zajęcia profilaktyczne na podstawie scenariuszy w szkołach na terenie garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (28 powiatów Mazowsza): - 2024 rok - 273 spotkania, w tym 4972 uczestników; - 2025 rok – 119 spotkań, 3434 uczestników;

Konferencję podsumowującą kampanię „Nie hejtuję – reaguję”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz studenci. W konferencji wzięło udział ok. 300 uczestników.

Wszyscy uczestnicy piątkowego spotkania, którego gospodarzem był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jerzy Sztuc byli zgodni, że społeczeństwo potrzebuje ciągłej edukacji i wsparcia, aby skutecznie przeciwdziałać agresji i przemocy, tylko działania długofalowe mogą prowadzić do realnej zmiany społecznej. Wyniki badań zrealizowane w ramach powyższej kampanii wykazały niedostateczny poziom wiedzy i reakcji na mowę nienawiści, ponadto aktualne analizy i obserwacje społeczne wskazują, że mowa nienawiści nasila się, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie anonimowość sprzyja agresji. W obliczu skali zjawiska, która rośnie i przybiera nowe formy, kontynuacja kampanii jest nie tylko zasadna, ale wręcz konieczna. Dlatego też została podjęta decyzja o dalszej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego na rzecz bezpieczeństwa. Druga edycja kampanii pozwoli: utrwalić efekty pierwszej edycji, wzmacniając pozytywne postawy i zachowania; dotrzeć do nowych grup odbiorców, które nie uczestniczyły w poprzedniej odsłonie; wprowadzić bardziej zaawansowane i adekwatne narzędzia profilaktyczne; odpowiedzieć na nowe formy hejtu, które pojawiły się w ostatnim czasie; budować kulturę reagowania, a nie tylko świadomość problemu.

Anna Sosnowska-Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu