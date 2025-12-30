Nożownik zatrzymany kilka godzin po ataku w Żyrardowie Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Kłótnia między dwoma mężczyznami w jednym z lokali w Żyrardowie przerodziła się w brutalny atak nożem. 45‑latek został kilkukrotnie raniony, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkim działaniom policjantów 43‑letni podejrzany został zatrzymany kilka godzin później, a następnie decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nie mniejsza niż 8 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

Zatrzymany mężczyzna

Do zdarzenia doszło 26 grudnia br. w jednym z lokali przy ul. 1 Maja w Żyrardowie. Skierowani na miejsce żyrardowscy policjanci ustalili, że pomiędzy 43‑letnim mężczyzną, a 45‑latkiem doszło do kłótni, podczas której młodszy mężczyzna używając noża, kilkukrotnie ranił pokrzywdzonego, po czym uciekł. Ratownicy udzielili rannemu niezbędnej pomocy medycznej, a następnie przetransportowali go do szpitala. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwanie sprawcy.



W działania zaangażowani byli funkcjonariusze pionu kryminalnego. Dzięki analizie zgromadzonych dowodów i informacji, kilka godzin po zdarzeniu policjanci w mieszkaniu w Żyrardowie zatrzymali 43-latka.



Po wykonaniu czynności procesowych oraz zabezpieczeniu materiału dowodowego mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia (27 grudnia 2025 r.) doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.



Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował wobec 43‑latka trzymiesięczny tymczasowy areszt.



Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nie mniejsza niż 8 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.



sierż. szt. Monika Michalczyk/KPP w Żyrardów