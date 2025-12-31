Bezpieczna jazda w warunkach zimowych Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Intensywne opady śniegu i śliskie nawierzchnie wymagają od kierowców szczególnej ostrożności. Przestrzeganie kilku podstawowych zasad pozwala uniknąć poślizgów, kolizji i utknięcia w zaspach.

Jak bezpiecznie zachowywać się w takich warunkach:

– Dostosuj prędkość do panujących warunków – jedź znacznie wolniej niż zwykle, zachowuj większą odległość od poprzedzającego pojazdu.

– Unikaj gwałtownych manewrów: ostrego hamowania, przyspieszania i skręcania – to najczęstsza przyczyna poślizgów.

– Hamuj delikatnie, najlepiej silnikiem.

– Na wzniesieniach ruszaj powoli, bez gwałtownego dodawania gazu.

– Zwracaj szczególną uwagę na mosty, wiadukty i odcinki w cieniu – tam lód pojawia się najszybciej.

– Zawsze włączaj światła mijania, a w gęstym śniegu także światła przeciwmgłowe przednie.

Współpraca ze służbami:

– Natychmiast twórz „korytarz życia” dla pługopiaskarek, solarek i innych pojazdów służb drogowych – zjedź jak najbliżej skrajnej krawędzi jezdni lub pobocza.

– Nie wyprzedzaj pracujących pojazdów odśnieżających ani nie jedź bezpośrednio za nimi – śnieg i sól mogą poważnie ograniczyć widoczność.

Przygotowanie do ewentualnego utknięcia:

– Przed wyjazdem wyposaż pojazd w łopatę, skrobaczkę, ciepły koc lub śpiwór, wodę i termos z gorącym napojem oraz prowiant.

– Miej naładowany telefon i powerbank.

– Jeśli utkniesz w korku lub zaspie – pozostań w samochodzie, włącz światła awaryjne i co jakiś czas uruchamiaj silnik, by ogrzać wnętrze.

– Zadbaj o to, żeby mieć zawsze pełny bak paliwa.

Przestrzeganie tych zasad znacząco zwiększa bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu.

Dziękujemy za odpowiedzialną jazdę.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu