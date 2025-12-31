Bezpieczna jazda w warunkach zimowych
Intensywne opady śniegu i śliskie nawierzchnie wymagają od kierowców szczególnej ostrożności. Przestrzeganie kilku podstawowych zasad pozwala uniknąć poślizgów, kolizji i utknięcia w zaspach.
Jak bezpiecznie zachowywać się w takich warunkach:
– Dostosuj prędkość do panujących warunków – jedź znacznie wolniej niż zwykle, zachowuj większą odległość od poprzedzającego pojazdu.
– Unikaj gwałtownych manewrów: ostrego hamowania, przyspieszania i skręcania – to najczęstsza przyczyna poślizgów.
– Hamuj delikatnie, najlepiej silnikiem.
– Na wzniesieniach ruszaj powoli, bez gwałtownego dodawania gazu.
– Zwracaj szczególną uwagę na mosty, wiadukty i odcinki w cieniu – tam lód pojawia się najszybciej.
– Zawsze włączaj światła mijania, a w gęstym śniegu także światła przeciwmgłowe przednie.
Współpraca ze służbami:
– Natychmiast twórz „korytarz życia” dla pługopiaskarek, solarek i innych pojazdów służb drogowych – zjedź jak najbliżej skrajnej krawędzi jezdni lub pobocza.
– Nie wyprzedzaj pracujących pojazdów odśnieżających ani nie jedź bezpośrednio za nimi – śnieg i sól mogą poważnie ograniczyć widoczność.
Przygotowanie do ewentualnego utknięcia:
– Przed wyjazdem wyposaż pojazd w łopatę, skrobaczkę, ciepły koc lub śpiwór, wodę i termos z gorącym napojem oraz prowiant.
– Miej naładowany telefon i powerbank.
– Jeśli utkniesz w korku lub zaspie – pozostań w samochodzie, włącz światła awaryjne i co jakiś czas uruchamiaj silnik, by ogrzać wnętrze.
– Zadbaj o to, żeby mieć zawsze pełny bak paliwa.
Przestrzeganie tych zasad znacząco zwiększa bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu.
Dziękujemy za odpowiedzialną jazdę.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu