Kradzież samochodu i szaleńcza jazda przez 3 powiaty. Za kierownicą Volkswagena 16-latek Data publikacji 06.01.2026 Powrót Drukuj Decyzją sądu, na trzy miesiące, do ośrodka wychowawczego trafi 16-latek z powiatu płockiego. Nieletni ukradł samochód, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, staranował radiowóz i popełnił szereg wykroczeń.

1 stycznia przed północą dyżurny płockiej jednostki otrzymał zgłoszenie kradzieży pojazdu z powiatu łęczyckiego (woj. łódzkie). Z uzyskanych informacji wynikało, że sprawca może poruszać się w kierunku Gostynina i Płocka. Na przewidywaną trasę przejazdu natychmiast skierowano patrole policji.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie namierzyli wskazany pojazd, jednak pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Policjanci kontynuowali pościg. Kierowca popełniając liczne wykroczenia ominął posterunki blokadowe, a następnie na jednej z płockich ulic staranował policyjny radiowóz płockich funkcjonariuszy, po czym porzucił pojazd na terenie gminy Brudzeń Duży i uciekł pieszo. Funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy. 3 stycznia 16-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej Izbie Dziecka.

Nieletni odpowie za kradzież pojazdu, jazdę bez uprawnień, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szereg wykroczeń m.in. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jazdę pod prąd oraz przekraczanie podwójnej linii ciągłej.

Mieszkaniec powiatu płockiego przyznał się do winy. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w tymczasowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące.

podkom. Monika Jakubowska/KMP w Płocku