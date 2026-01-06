Dzielnicowy po służbie pomógł mężczyźnie zagrożonemu wychłodzeniem Data publikacji 06.01.2026 Powrót Drukuj Zima to czas, w którym niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na zewnątrz. O tym, jak ważna jest szybka reakcja i wrażliwość na los drugiego człowieka, świadczy zdarzenie z terenu gminy Kadzidło, gdzie dzielnicowy z Posterunku Policji w Kadzidle, będący po służbie, udzielił pomocy mężczyźnie zagrożonemu wychłodzeniem organizmu.

Do zdarzenia doszło 2 stycznia 2026 roku, po godzinie 16.00, na ul. Sportowej w Kadzidle. Policjant, będący w czasie wolnym od służby, zauważył zwalniające pojazdy. Jak się okazało, na chodniku leżał mężczyzna, który bezskutecznie próbował się podnieść.

Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał pojazd i podbiegł do leżącego mężczyzny, w wieku około 40 lat. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu, miał bełkotliwą mowę i nie był w stanie samodzielnie utrzymać się na nogach. Pomimo utrudnionego kontaktu policjant ustalił, że jest to mieszkaniec Kadzidła, który poinformował, że w jego domu nie ma nikogo.

Z uwagi na niską temperaturę i realne zagrożenie wychłodzeniem organizmu dzielnicowy niezwłocznie powiadomił patrol Policji z Kadzidła. Funkcjonariusze patrolujący trasę K‑53, znajdujący się w pobliżu, szybko dotarli na miejsce i przejęli opiekę nad mężczyzną.

Po przybyciu patrolu ustalono, że mężczyzna nie wymaga pomocy medycznej. Policjanci dotarli również do jego siostry, mieszkającej na terenie Kadzidła, której mężczyzna został bezpiecznie przekazany.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców: Przed nami okres silnych mrozów, z temperaturami sięgającymi nawet kilkunastu stopni poniżej zera. To szczególny czas, w którym powinniśmy zwracać uwagę na osoby leżące na chodnikach, siedzące na ławkach w parkach, a także na osoby samotne czy niemające możliwości ogrzania swoich domów.

Nie bądźmy obojętni – reagujmy i informujmy odpowiednie służby lub instytucje. Od naszej reakcji może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP w Ostrołęce