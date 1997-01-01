Otwarcie Posterunku Policji w Korczewie Powrót Drukuj 8 stycznia 2026 roku odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Korczewie, połączone z oficjalnym przekazaniem symbolicznego klucza do nowo uruchomionej jednostki. Wydarzenie to stanowi ważny etap w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wzmocnienia obecności Policji na terenie gmin Korczew i Paprotnia.

Powstanie posterunku jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty lokalnej społeczności, która wielokrotnie wskazywała na potrzebę stałej obecności Policji na terenie gminy. Idea utworzenia Posterunku Policji w Korczewie zrodziła się w czerwcu 2022 roku, kiedy Wójt Gminy Korczew skierował do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu list intencyjny w tej sprawie. Inicjatywa ta zapoczątkowała wieloetapowy proces, który zakończył się uruchomieniem nowej jednostki.

Decyzja o utworzeniu posterunku została poprzedzona szczegółową analizą stanu bezpieczeństwa oraz licznymi konsultacjami z przedstawicielami samorządu terytorialnego, obejmującymi m.in. kwestie lokalowe oraz udział gminy w kosztach inwestycji. Samorząd Gminy Korczew przekazał na siedzibę posterunku obiekt, który następnie przeszedł generalny remont, dostosowujący go do współczesnych standardów i potrzeb służby policyjnej.

Dzisiaj (8.01) odbyło się uroczyste otwarcie posterunku. W czasie uroczystości, insp. Piotr Chromiński, p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach podkreśla, jak ważny jest to dzień dla siedleckiej Policji.

- Jest to bardzo ważne dla mieszkańców gmin Korczew i Paprotnia. Jest to odpowiedź na ich postulaty. Szczególne podziękowania kierowane są do Sławomira Wasilkowa, Wójta Gminy Korczew, którego zaangażowanie, determinacja i konsekwencja w działaniu miały kluczowe znaczenie dla realizacji tego przedsięwzięcia. Bez jego wsparcia powstanie posterunku nie byłoby możliwe - podkreślał insp. Piotr Chromiński.

Kolejnym i najważniejszym etapem dzisiejszego wydarzenia było uroczyste przekazanie symbolicznych kluczy do posterunku. Z rąk insp. Pawła Herbusia, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Wójta Gminy Korczew Sławomira Wasilczuka odebrał je asp. Łukasz Dyrdowski, kierownik PP w Korczewie. Budynek posterunku poświęcili ks. prałat Kazimierz Niemirka, kapelan siedleckich policjantów oraz ks. kanonik Antoni Klukowski.

Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu - insp. Paweł Herbuś z satysfakcją mówił o powstaniu nowego posterunku.

- Proces inwestycyjny trwał dwa lata. Analizy wskazały, że ten posterunek jest tu potrzebny. Każdy z nasz oczekuje, by czas reakcji na potrzeby człowieka powinien być jak najkrótszy - podkreślał insp. Paweł Herbuś. - I teraz dzięki temu posterunkowi znacząco się skrócił.

Jak podkreślał Robert Sitnik - I Wicewojewoda Mazowiecki: „powstanie nowego posterunku, to wyraz dbania o bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawa warunków pracy dla policjantów”. Do słów Wicewojewody przyłączyła się też Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, dodając, że „bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i wspólne działanie”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk, który mówi, że „posterunek będzie symbolem bezpieczeństwa i porządku oraz bliskiej współpracy ze społeczeństwem”.

- To inwestycja w ludzi i poczucie bezpieczeństwa - dodał Sławomir Wasilczuk.

Posterunek Policji w Korczewie mieści się w budynku będącym własnością Gminy Korczew, udostępnionym Policji na podstawie umowy użyczenia. Policja zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni blisko 285 m² oraz dysponuje 10 miejscami parkingowymi dla pojazdów służbowych. Wyposażenie posterunku zostało sfinansowane ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Gminy Korczew.

Istotnym wsparciem dla realizacji projektu była decyzja Komendanta Głównego Policji, który przychylił się do propozycji utworzenia posterunku i przekazał dodatkowe etaty, dzięki czemu służbę w Korczewie pełnić będzie ośmiu funkcjonariuszy. Całą inwestycję zapoczątkował poprzedni Komendant Miejski Policji w Siedlcach - insp. Andrzej Dziewulski, który pilotował realizację projektu. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu wsparła jednostkę poprzez jej doposażenie w nowoczesny sprzęt, w tym nowy oznakowany radiowóz marki Kia.

Służbę w posterunku pełnić będzie kierownik posterunku oraz 7 funkcjonariuszy Zespołu do spraw Prewencji, w tym 2 dzielnicowych. Utworzenie nowej jednostki usprawni organizację służby, umożliwi bliższy kontakt z mieszkańcami oraz pozwoli na szybszą i skuteczniejszą reakcję na zgłoszenia.

Autor: kom. Ewelina Radomyska