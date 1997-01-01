Kontrole przewozów osób na Mazowszu. Mandaty, zatrzymane dowody i apel do pasażerów Powrót Drukuj Mazowiecka Policja po raz kolejny przeprowadziła szeroko zakrojone działania kontrolne wobec kierowców świadczących przewóz osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Funkcjonariusze sprawdzali legalność dokumentów, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Akcja została zorganizowana przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przy współpracy ze Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego.

Wtorkowe działania (10 czerwca) miały na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców działających bez wymaganych uprawnień, a także tych, którzy mogą stwarzać zagrożenie dla pasażerów i innych uczestników ruchu — w tym prowadzących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Funkcjonariusze kontrolowali również legalność dokumentów, w tym prawa jazdy oraz podstawy pobytu cudzoziemców wykonujących przewozy na terenie Polski. Szczególną uwagę zwracano na stan techniczny pojazdów, ich wyposażenie oraz zgodność oznakowania z przepisami dotyczącymi transportu osób. Kontrole przeprowadzono głównie w centralnych rejonach Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec. W działaniach uczestniczyli policjanci ruchu drogowego, funkcjonariusze operacyjni z komend miejskich, a także funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Radomiu i inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podczas ośmiogodzinnych działań skontrolowano 113 pojazdów taxi, nałożono 8 mandatów karnych, m.in. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, oraz zatrzymano 2 dowody rejestracyjne z powodu nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów.

Apel Policji do pasażerów

W związku z rosnącą popularnością przewozów zamawianych przez aplikacje mobilne Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

podróżowanie w towarzystwie, zwłaszcza nocą,

weryfikacja danych kierowcy i pojazdu w aplikacji,

pozostawanie w kontakcie z osobą zaufaną podczas przejazdu,

udostępnienie trasy bliskiej osobie,

ustalenie „hasła bezpieczeństwa” na wypadek zagrożenia,

w razie wątpliwości — natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda osoba, która padła ofiarą przestępstwa, ma prawo zgłosić ten fakt w dowolnej jednostce Policji.

To już kolejne działania mazowieckiej Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w sektorze przewozów osób. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pasażerom korzystającym z usług transportowych.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Dane: Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu