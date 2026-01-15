Zadbajmy o bezpieczne ferie Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Rozpoczynają się ferie zimowe, które dla dzieci i młodzieży są czasem odpoczynku i beztroskiej zabawy. W województwie mazowieckim przerwa zimowa rozpocznie się 19 stycznia 2026 roku. To okres, w którym szczególnie ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających. Policja apeluje o ostrożność i przypomina podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Jednym z najważniejszych działań Policji w czasie ferii będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież. Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów, wyposażenie, czas pracy kierowców, ich uprawnienia oraz trzeźwość. Celem jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych i kierowców, którzy mogliby stwarzać zagrożenie. Jak co roku, policjanci wyznaczyli również specjalne miejsca kontroli autokarów, aby usprawnić działania i zapewnić rodzicom oraz organizatorom wyjazdów szybki dostęp do funkcjonariuszy.

Na głównych trasach komunikacyjnych oraz drogach prowadzących do miejsc wypoczynku policjanci będą czuwać nad płynnością ruchu. Reagować będą na najczęstsze wykroczenia, takie jak nadmierna prędkość, jazda bez pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwe przewożenie dzieci. Pamiejtajmy, że niezależnie od środka transportu podróż powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu.

Wiele dzieci spędzi ferie w miejscu zamieszkania, nie zawsze pod stałą opieką dorosłych. Dlatego rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności. Elementy odblaskowe znacząco zwiększają widoczność pieszych, a tym samym poprawiają ich bezpieczeństwo.

Warto również zwrócić uwagę na miejsca zabaw. Dzieci powinny wybierać górki z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Stan techniczny sanek czy innych sprzętów do zjazdów również ma znaczenie. Przypominamy, że wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest skrajnie niebezpieczne — lód może załamać się w każdej chwili. Niedopuszczalne jest także doczepianie sanek do pojazdu silnikowego.

Ferie to czas wzmożonego ruchu na drogach, zwłaszcza w rejonach turystycznych. Kierowcy powinni odpowiednio przygotować pojazd do zimowej podróży: sprawdzić stan opon, uzupełnić płyny eksploatacyjne, upewnić się, że akumulator działa prawidłowo, a w bagażniku znajduje się skrobaczka, łopatka do śniegu i latarka. W górach przydatne mogą okazać się łańcuchy na koła.

Podczas jazdy kluczowe jest dostosowanie prędkości do warunków, zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz unikanie gwałtownych manewrów. Zimą szybciej zapada zmrok, dlatego światła mijania powinny być włączone również w ciągu dnia. Warto też pamiętać, że piesi mogą poruszać się po śliskich chodnikach i niespodziewanie wejść na jezdnię. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić prognozę pogody i aktualne warunki na drogach.

Piesi powinni zadbać o swoją widoczność, szczególnie po zmroku. Przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach i rezygnacja z korzystania z telefonu podczas wchodzenia na przejście znacząco zmniejszają ryzyko wypadku. Zimowe ubrania nie powinny ograniczać pola widzenia.

Rowerzyści natomiast muszą pamiętać o oświetleniu, kasku i ostrożności na śliskiej nawierzchni. Jazda po nieodśnieżonych drogach może być niebezpieczna, a kierowcy mogą mieć ograniczoną widoczność, zwłaszcza podczas opadów śniegu.

Bezpieczne ferie zimowe to przede wszystkim rozwaga i dostosowanie zachowań do warunków panujących na drodze i w miejscach wypoczynku. Policja podkreśla, że w każdej sytuacji wymagającej pomocy — zarówno podczas podróży, jak i zimowych zabaw — można zwrócić się do funkcjonariuszy.

Zadbajmy wspólnie, aby zimowy wypoczynek dzieci był radosny, aktywny i przede wszystkim bezpieczny.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu