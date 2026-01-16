Nie była sama – policjanci pomogli seniorce z Radomia Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów z radomskiej komendy pomoc otrzymała starsza, samotnie mieszkająca kobieta, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie miała nawet podstawowych produktów spożywczych.

W piątek, 16 stycznia, policjanci otrzymali zgłoszenie od ponad 80-letniej mieszkanki Radomia, która potrzebowała pomocy. Ze względu na zaawansowany wiek oraz stan zdrowia seniorka znalazła się w trudnej sytuacji.

Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – starszy posterunkowy Maciej Ozga oraz sierżant Mateusz Żuchowski. Policjanci porozmawiali z kobietą i dokładnie zapoznali się z jej sytuacją życiową. W trakcie interwencji okazało się, że seniorka nie posiadała nawet podstawowych produktów żywnościowych.

Mundurowi nie pozostali obojętni na jej los. Pojechali do sklepu, gdzie za własne pieniądze zakupili dla niej najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, a następnie skontaktowali się z rodziną samotnie mieszkającej kobiety, aby poinformować ją o zaistniałej sytuacji i potrzebie wsparcia. O zdarzeniu zostali również zawiadomieni pracownicy socjalni oraz dzielnicowy, którzy obejmą kobietę stałą opieką.

Ta interwencja pokazuje, jak ważne jest reagowanie na potrzeby osób starszych, schorowanych i samotnych. Nie bądźmy obojętni — czasem jeden telefon lub zwykła ludzka empatia mogą realnie pomóc drugiemu człowiekowi.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu