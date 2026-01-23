Dzień szkoleniowy przewodników psów służbowych Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Szkolenia z psami służbowymi to fundament ich skutecznej pracy w policyjnej służbie – dlatego przewodnicy psów z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zorganizowali wyjątkowy dzień treningowy, podczas którego przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami doskonalili umiejętności niezbędne w codziennych działaniach.

Podczas zajęć funkcjonariusze doskonalili umiejętności użytkowe swoich czworonożnych partnerów. Trening obejmował m.in. zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców, obronę przewodnika oraz detekcję zapachów. Ćwiczenia prowadzone były w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji służbowych, co pozwalało na praktyczne sprawdzenie skuteczności wyszkolenia psów.

Tego typu szkolenia to nie tylko nauka konkretnych zadań, ale również proces budowania pewności siebie psa, odporności na stres, stabilności emocjonalnej oraz silnej więzi z przewodnikiem. Systematyczna praca w kontrolowanych warunkach wzmacnia motywację zwierząt do działania i uczy je prawidłowych reakcji w sytuacjach realnego zagrożenia.

Profesjonalne szkolenie stanowi podstawę skutecznej i bezpiecznej służby – zarówno dla policjantów, jak i ich niezastąpionych czworonożnych partnerów.

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie składa podziękowania instruktorom z placu szkoleniowego Andrzejowi Kęsickiemu i Mikołajowi Kęsickiemu za współpracę oraz wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji policyjnych zespołów przewodnik – pies.

nadkom. Jolanta Bym