Oszukał 94-latkę metodą „na wnuczka”. Namierzyli i zatrzymali go ostrołęccy kryminalni Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Skuteczna praca ostrołęckich kryminalnych doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą „na wnuczka”, którego ofiarą padła 94‑letnia mieszkanka Ostrołęki. Seniorka straciła 30 tys. zł. Sprawców ujęto 100 km od miasta, a jeden z nich trafił na 3 miesiące do aresztu. Wstępne ustalenia wskazują, że działali na terenie całego kraju.

W ubiegłym tygodniu ostrołęccy policjanci zostali powiadomieni o oszustwie na szkodę 94-letniej mieszkanki Ostrołęki. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za członka rodziny. Oszustka poinformowała, że wnuczek 94-latki miał potrącić kobietę na przejściu dla pieszych, która zmarła, a jedynym sposobem na uniknięcie przez niego kary więzienia jest pilne przekazanie pieniędzy na kaucję.



W trakcie rozmowy telefonicznej oszust wywierał na seniorce silną presję czasu i emocji. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i przekazała nieznanemu mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania, podając się za adwokata, kwotę 30 000 złotych.



Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się policjanci ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego. Funkcjonariusze wykonali szereg żmudnych, ale koniecznych czynności operacyjnych i procesowych. Ich upór, dobre rozpoznanie środowiska przestępczego i analizowanie zgromadzonych informacji doprowadziły do zatrzymania pierwszych podejrzanych już cztery dni od otrzymania zgłoszenia-(23 stycznia 2026 r.).



Zatrzymana to 23-letnią mieszkanka powiatu płońskiego oraz 24-letni mężczyzna z powiatu nowodworskiego. W niedzielę (25 stycznia 2026 r.) ostrołęccy kryminalni zatrzymali do tej sprawy kolejną osobę 20-letniego mężczyznę mieszkańca powiatu nowodworskiego. Wszyscy zostali zatrzymani w okolicach Warszawy, następnie przewieziono ich do ostrołęckiej komendy i osadzono w policyjnym areszcie.



W trakcie dalszych czynności prowadzonych przez policjantów i prokuratorów dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa. We wtorek (27 stycznia 2026 r.) wobec 20-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 20-latek mógł działać w ten sposób, oszukując seniorów na terenie całego kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.



nadkom. Tomasz Żerański/KMP Ostrołęka

