Blisko 200 tys. nielegalnych papierosów i spirytus bez akcyzy – dwóch mężczyzn zatrzymanych Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Białobrzegów zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. W sumie zabezpieczono 197 500 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych oraz 28,5 litra spirytusu. Straty skarbu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy oszacowano wstępnie na blisko 280 tys. złotych.

5 lutego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach zatrzymali dwóch mężczyzn – 49-latka z powiatu radomskiego oraz 62-latka z powiatu białobrzeskiego – podejrzewanych o posiadanie i obrót wyrobami akcyzowymi bez wymaganych znaków akcyzy.

Podczas interwencji przy 49-letnim mieszkańcu powiatu radomskiego ujawniono 3200 paczek papierosów, a przy 62-letnim mieszkańcu powiatu białobrzeskiego – 1085 paczek papierosów oraz spirytus bez polskich banderoli. Następnie policjanci przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania obu mężczyzn. Tam zabezpieczono kolejne 5590 paczek nielegalnych papierosów.

Łącznie z wszystkich miejsc ujawniono i zabezpieczono 197 500 sztuk papierosów oraz 28,5 litra spirytusu. Wstępne wyliczenia wskazują, że uszczuplenie należności z tytułu akcyzy wynosi 279 634 zł.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Odpowiedzą za przestępstwo skarbowe za które grozi im kara grzywny oraz pozbawienie wolności. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Posiadanie, handel oraz obrót wyrobami akcyzowymi bez wymaganych znaków skarbowych jest niezgodny z prawem i podlega surowym konsekwencjom prawnym.

st. asp. Joanna Golus