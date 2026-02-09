Rażące wykroczenia pod okiem Mazowieckiej Grupy SPEED. Finał: wysokie mandaty i punkty karne Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z ostrołęckiej drogówki, wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED, nieustannie dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Tylko podczas jednego z minionych weekendów funkcjonariusze ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń, w tym dwa szczególnie niebezpieczne przypadki rażącego lekceważenia przepisów. Kierowcy otrzymali mandaty po 3 000 złotych, a na ich konta dopisano po 15 punktów karnych. Pamiętajmy, że kluczem do bezpieczeństwa jest przestrzeganie przepisów.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pełnią służbę przez całą dobę, reagując na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań na drodze.

W codziennej pracy wykorzystują m.in. nowoczesny videorejestrator, który od niedawna znajduje się na wyposażeniu ostrołęckiej komendy. Urządzenie to pozwala skutecznie dokumentować wykroczenia oraz eliminować z ruchu kierowców stwarzających zagrożenie. Podczas działań prowadzonych w miniony weekend policjanci ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń popełnianych zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Wśród nich znalazły się jednak dwa szczególnie nieodpowiedzialne zachowania.

W pierwszym przypadku 27‑letni kierowca Renault z powiatu ostrowskiego, poruszający się drogą krajową nr 60, wyprzedzał inne pojazdy na oznakowanym przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu oraz na powierzchni wyłączonej z ruchu. Jego niebezpieczna jazda została przerwana zatrzymaniem do kontroli. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Zaledwie kilka godzin później funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 55‑letnią mieszkankę Białegostoku kierującą samochodem marki Mazda. Kobieta wyprzedzała inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej oraz na oznakowanym przejściu dla pieszych. Również w tym przypadku policjanci nie mieli wątpliwości co do rażącego naruszenia przepisów. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 3000 złotych oraz 15 punktami karnymi.

Przypominamy, że wobec osób popełniających tak poważne wykroczenia, stwarzające realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu, stosowana jest zasada zero tolerancji. Droga publiczna nie jest torem wyścigowym, a brawura i brak wyobraźni mogą prowadzić do tragedii.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego z nas. Przestrzeganie przepisów pozwala nie tylko uniknąć wysokich mandatów i punktów karnych, ale przede wszystkim chroni ludzkie życie. Dbajmy o siebie nawzajem – miejsce na drodze jest dla wszystkich, a każdy ma prawo czuć się bezpiecznie.

nadkom. Tomasz Żerański