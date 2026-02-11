Łupy w śniegu, a podłoga w oleju. „Gang Olsena” w rękach płockich policjantów Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Drobinie zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem. Mężczyźni skradzione przedmioty wywieźli do lasu, po czym - jak gdyby nigdy nic - wrócili na miejsce zdarzenia. Historia „gangu” ma jednak ciąg dalszy.

W poniedziałek (9.02) na terenie gminy Staroźreby (pow. płocki) doszło do kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy sprawcy, poza sprzętem elektronicznym, ukradli również mopa i karmę dla psów, a podczas plądrowania domu zalali podłogę olejem z frytkownicy. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to blisko 4,5 tys. zł. Na miejsce skierowano patrol policji.

W tym czasie sprawcy wywieźli łupy do lasu, po czym wrócili pod dom, próbując wmówić policjantom, że przyjechali w odwiedziny. Mundurowi szybko zorientowali się, że mają do czynienia ze sprawcami włamania.

To jednak nie koniec. Badanie trzeźwości wykazało, że starszy z mężczyzn wsiadł za kierownicę Fiata, mając blisko promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dzięki skutecznym działaniom płockich policjantów okazało się, że historia „gangu” ma kolejny wątek. Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Staroźrebach, podczas przeszukania miejsca zamieszkania jednego ze sprawców, odnaleźli przyczepkę samochodową skradzioną kilka dni wcześniej. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ukradł nie jedną a dwie przyczepki. Kolejną z nich porzucił w lesie. 32‑latek i 39‑latek zostali zatrzymani.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Obaj odpowiedzą za kradzież z włamaniem, za którą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Starszy z nich musi liczyć się również z konsekwencjami prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Autor: podkom. Monika Jakubowska