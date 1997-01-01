Zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 29-latek tymczasowo aresztowany Powrót Drukuj 29-letni mieszkaniec Raciąża usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem po tym, jak w środę wieczorem sam zadzwonił na 112 i przyznał się do zamordowania swoich dziadków. Sąd Rejonowy w Płońsku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie – mężczyźnie grozi dożywocie.

W środę, 18 lutego, około godziny 22.40, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie od mężczyzny, który oświadczył, że zabił dwie osoby i poprosił o pilny przyjazd służb. Na miejsce, do jednego z domów jednorodzinnych na terenie Raciąża, natychmiast skierowano patrol z miejscowego komisariatu.

Przed posesją funkcjonariusze zastali 29-letniego mężczyznę, który okazał się osobą zgłaszającą. Był trzeźwy, spokojny i nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Wewnątrz budynku policjanci ujawnili ciała 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny, małżonków. Jak ustalono, byli oni dziadkami zatrzymanego. 29-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Na miejscu zdarzenia, w Raciążu przez wiele godzin pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy kryminalistyki. Policjanci zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny i dokumentacje fotograficzną. Wszystkie czynności wykonywali pod nadzorem prokuratora.

W piątek, 20 lutego, podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Tego samego dnia, po południu, odbyło się posiedzenie aresztowe w Sądzie Rejonowym w Płońsku. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

KPP w Płońsku

